Rusya'dan Ukrayna'ya yeni tehdit: Sahada yeni gerçeklerle karşılaşacaklar

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'ya karşı yeni tehditler savurdu. Medvedev, ''Ukrayna'nın sahada yeni gerçeklerle karşı karşıya kalacağını'' söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın sahada yeni gerçeklerle karşı karşıya kalacağını belirterek, "Silahlı Kuvvetlerimiz, Dnipropetrovsk (Dnipro) bölgesinde taarruza başladı." ifadesini kullandı. Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'nın müzakerelerde savaşın gerçeklerini kabul etmek istemediğini savunan Medvedev, şunları kaydetti:
"Onlar (Ukraynalılar), defalarca uyarıldı. Müzakerelerde savaşın gerçeklerini kabul etmek istemeyenler, sahada yeni gerçeklerle karşılaşacak. Silahlı Kuvvetlerimiz, Dnipropetrovsk bölgesinde taarruza başladı."
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas’ta Rus ordusunun Donetsk’in batıdaki idari sınırına ulaştığını, Dnipropetrovsk bölgesi topraklarına yöneldiğini duyurdu.
Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin yapılan açıklamada, Güney askeri birliklerinin Donetsk’teki Zarya yerleşim birimini kontrol altına aldığı belirtildi.
Açıklamada, “Merkez kuvvetler grubunun 90. Tank Tümeni’ne bağlı birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batı sınırına ulaştı ve Dnipropetrovsk bölgesi topraklarında taarruz geliştirmeye devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.