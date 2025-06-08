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 | Berrak Arıcan

Rusya'dan Ukrayna'ya yeni tehdit: Sahada yeni gerçeklerle karşılaşacaklar

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'ya karşı yeni tehditler savurdu. Medvedev, ''Ukrayna'nın sahada yeni gerçeklerle karşı karşıya kalacağını'' söyledi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 16:15

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın sahada yeni gerçeklerle karşı karşıya kalacağını belirterek, "Silahlı Kuvvetlerimiz, Dnipropetrovsk (Dnipro) bölgesinde taarruza başladı." ifadesini kullandı. Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan Ukrayna'ya yeni tehdit: Sahada yeni gerçeklerle karşılaşacaklar

''SAHADA YENİ GERÇEKLERLE KARŞILAŞACAKLAR''

Ukrayna'nın müzakerelerde savaşın gerçeklerini kabul etmek istemediğini savunan Medvedev, şunları kaydetti:

"Onlar (Ukraynalılar), defalarca uyarıldı. Müzakerelerde savaşın gerçeklerini kabul etmek istemeyenler, sahada yeni gerçeklerle karşılaşacak. Silahlı Kuvvetlerimiz, Dnipropetrovsk bölgesinde taarruza başladı."

RUSYA TAARRUZA HAZIRLANIYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas’ta Rus ordusunun Donetsk’in batıdaki idari sınırına ulaştığını, Dnipropetrovsk bölgesi topraklarına yöneldiğini duyurdu.

Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin yapılan açıklamada, Güney askeri birliklerinin Donetsk’teki Zarya yerleşim birimini kontrol altına aldığı belirtildi.

Rusya'dan Ukrayna'ya yeni tehdit: Sahada yeni gerçeklerle karşılaşacaklar

Açıklamada, “Merkez kuvvetler grubunun 90. Tank Tümeni’ne bağlı birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin batı sınırına ulaştı ve Dnipropetrovsk bölgesi topraklarında taarruz geliştirmeye devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

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ETİKETLER
#ukrayna
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#donetsk
#rusya-ukrayna savaşı
#donbas
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#Medvedev
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