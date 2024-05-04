Rusya'dan yeni hamle! Zelenskiy’yi arananlar listesine koydu

04 May 2024 16:49 - Güncelleme : 04 May 2024 16:56

Rusya, Ukrayna ile çatışmanın başladığı Şubat 2022'den bu yana çok sayıda Ukraynalı ve diğer Avrupalı ​​siyasetçi için tutuklama emri çıkardı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi arananlar listesine aldı.

Bakanlığın veri tabanındaki arananlar listesine doğum yeri ve tarihi ile adı konan Zelenskiy hakkında daha fazla bilgi belirtilmezken, Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca aranıyor.

LİSTEYE BAŞKALARI DA EKLENMİŞTİ

Rus polisi Şubat ayında Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı, Litvanya'nın kültür bakanını ve bir önceki Letonya parlamentosunun üyelerini Sovyet döneminden kalma anıtları yok etmekte nedeniyle arananlar listesine koydu.