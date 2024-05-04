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04 May 2024 16:49 - Güncelleme : 04 May 2024 16:56

Rusya'dan yeni hamle! Zelenskiy’yi arananlar listesine koydu

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Kremlin cephesinden şoke edici bir adım geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi arananlar listesine koydu.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Rusya&#039;dan yeni hamle! Zelenskiy’yi arananlar listesine koydu

Rusya, Ukrayna ile çatışmanın başladığı Şubat 2022'den bu yana çok sayıda Ukraynalı ve diğer Avrupalı ​​siyasetçi için tutuklama emri çıkardı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi arananlar listesine aldı.

Rusya'dan yeni hamle! Zelenskiy’yi arananlar listesine koydu - 1. Resim

Bakanlığın veri tabanındaki arananlar listesine doğum yeri ve tarihi ile adı konan Zelenskiy hakkında daha fazla bilgi belirtilmezken, Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca aranıyor.

Rusya'dan yeni hamle! Zelenskiy’yi arananlar listesine koydu - 2. Resim

LİSTEYE BAŞKALARI DA EKLENMİŞTİ

Rus polisi Şubat ayında Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı, Litvanya'nın kültür bakanını ve bir önceki Letonya parlamentosunun üyelerini Sovyet döneminden kalma anıtları yok etmekte nedeniyle arananlar listesine koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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