Rusya'nın hamleleri Ukrayna'yı köşeye sıkıştırdı, itiraflar peş peşe geldi: Putin'le görüşmeliyiz

03 May 2024 11:07 - Güncelleme : 03 May 2024 11:33

Kiev'in üst düzey askeri komutanlarından biri olan Vadym Skibitsky, Ukrayna'nın Rusya'yı savaş alanında yenemeyeceğini ve Vladimir Putin ile görüşmelere başlamak zorunda kalınacağını itiraf etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, iki yıldır süren savaş boyunca Kremlin yönetimi ile görüşmeleri defalarca reddetti ve Rusya'nın 2022'de Ukrayna'nın dört bölgesini resmen ilhak etmesinin ardından yayınladığı bir kararnamede müzakereleri "imkansız" olarak nitelendirdi.

UÇURUMUN KENARINDA

Ancak Ukrayna'nın Askeri İstihbarat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vadym Skibitsky, Economist dergisine verdiği demeçte, her savaşta olduğu gibi görüşmelerin eninde sonunda gerekli olacağını söyledi.

Skibitsky ayrıca Rusya'nın doğu cephesinde küçük bir köyü daha kontrol altına alması nedeniyle Ukrayna'nın yardımın gelmesini beklerken "uçurumun kenarında" olduğunu da kabul etti.

General Skibitsky, "Ukrayna'nın tek başına savaş alanında savaşı kazanması mümkün değil. Rus güçlerini sınırlara geri püskürtebilsek bile bunun savaşı sona erdirme ihtimali giderek uzaklaşıyor. Bu tür savaşlar ancak anlaşmalarla sona erebilir" ifadelerine yer verdi.

İKİ TARAFTA "EN ELVERİŞLİ POZİSYONU" İSTİYOR

Şu anda her iki tarafta olası görüşmeler öncesinde "en elverişli pozisyonu" elde etmeye çalışıyor. Ancak anlamlı müzakerelerin en erken 2025'in ikinci yarısında başlayabileceğini tahmin ediliyor.

Öte yandan, Zelenskiy ve Kiev'deki diğer yetkililer, Moskova yönetiminin iyi niyetle pazarlık yapacağına dair bir güvence olmadığı için Rusya'nın Haziran ayında İsviçre'de yapılması planlanan "barış zirvesine" davet edilmediğini söyledi.