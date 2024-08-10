Rusya'nın süpermarket saldırısında can kaybı 14'e yükseldi
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ağustos 2024 00:13 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 00:14
Rusya’nın Ukrayna'nın Kostiantynivka kentinde süpermarkete düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e çıktı.
Rusya ordusunun Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde bulunan Kostiantynivka şehrindeki bir süpermarkete bugün düzenlediği saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Donetsk Bölge Valisi Vadym Filashkin yaptığı açıklamada, can kaybının 14’e, yaralı sayısının da 43’e yükseldiğini açıkladı.
Saldırının ardından açıklama yapan Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin ise, “Savaş alanındaki hiçbir durum sivilleri hedef almayı haklı çıkaramaz” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı