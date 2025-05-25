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 | Berrak Arıcan

Rusya'nın tercihi yine İstanbul! ABD lideri Trump'ın Vatikan teklifi geçer not almadı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri için Vatikan'ı işaret etti. Rusya'nın tercihi ise Türkiye'den yana.

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Rusya'nın tercihi yine İstanbul! ABD lideri Trump'ın Vatikan teklifi geçer not almadı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 13:21

İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri sırasında iki ülke biner kişilik asker takasında anlaşmaya vardı. İstanbul'da varılan anlaşma 3 günde tamamlanarak, Rusya ve Ukrayna arasındaki en büyük esir takası anlaşması hayata geçti. Bu adımın ardından Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Rusya'nın tercihi yine İstanbul! ABD lideri Trump'ın Vatikan teklifi geçer not almadı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna arasındaki yeni barış görüşmeleri için Vatikan'ı işaret etti. Rusya ise tercihinin Türkiye'den yana olduğunu açıkladı. Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rus kaynaklar, barış görüşmelerinin ikinci turunda ev sahipliğini Türkiye'nin yapmasının daha doğru olacağını belirtti.

Rusya'nın tercihi yine İstanbul! ABD lideri Trump'ın Vatikan teklifi geçer not almadı

Rusya gelecek görüşmelerin adresi olarak yeniden İstanbul'u gösterdi. TASS’a konuşan bir kaynak, ABD Başkanı Trump'ın önerisinin aksine Vatikan'ın bu rolü üstlenmesinin "lojistik ve başka nedenlerle" mümkün olmadığını belirtti.

RUS BAKAN DA SİNYALİ VERMİŞTİ

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da geçtiğimi günlerde yaptığı bir açıklamada Vatikan'da barış görüşmelerinin gerçekleşmesini uygun bulmadığını dile getirmişti. Lavrov, "Ortodoks bir ülkenin, Katolikliğin başkentinde barış görüşmelerine katılması uygun olmaz" demişti.

Rusya'nın tercihi yine İstanbul! ABD lideri Trump'ın Vatikan teklifi geçer not almadı

Lavrov, Katolik topraklarında iki Ortodoks ülkenin görüşmesinin ''biraz yasa dışı'' olduğunu ifade etmişti.

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