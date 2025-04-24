Rusya'nın Ukrayna'da sivil katliamına Trump sessiz kalmadı: Vladimir dur!

Rusya, son günlerde Ukrayna'ya karşı acımasız saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlamaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların ardından Rusya'ya bir mesaj verdi.

''VLADİMİR DUR!''

Truth Social'dan paylaşım yapan Trump, "Kiev’e yapılan Rus saldırılarından memnun değilim. Bu saldırılar gereksiz ve zamanlama tam bir felaket. Vladimir dur. Her hafta 5 bin asker ölüyor. Hadi barış anlaşmasını imzalayalım" dedi.

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRILARI

Rus güçleri gece saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef almıştı. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Kiev Askeri İdaresi’nden yapılan ilk açıklamada, dronlar, güdümlü füzeler ve balistik füzeler ile gerçekleştirilen saldırıların ardından birçok konutta yangın çıktığı, araçların ve ticari yapıların hasar gördüğü bildirilmişti.