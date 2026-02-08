Menü Kapat
Rusya'nın Ukrayna'daki beyni Vladimir Alexeyev'e suikast düzenlemişti! Şüpheli Dubai'de yakalandı

Rusya askeri istihbarat teşkilatı GRU Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alexeyev'e düzenlenen suikast girişimi faili Dubai'de yakalanıp Rusya'ya teslim edildi. Alexeyev, Moskova'da sırtından vurularak yaralanmıştı

Rusya'nın Ukrayna'daki beyni Vladimir Alexeyev'e suikast düzenlemişti! Şüpheli Dubai'de yakalandı
IHA
08.02.2026
08.02.2026
Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alexeyev'e geçtiğimiz günlerde sukast girişimi düzenlenmişti. Alexeyev'i kurşun yağmuruna tutan suikastın faili yakalandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden () yapılan açıklamada, Rusya'nın kalbi, başkent Moskova'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda Alexeyev'i yaralayan şüpheli, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde yakalanarak gözaltına alındı. FSB, Lyubomir Korba adlı bir Rus vatandaşı olan şüphelinin Rusya'ya teslim edildiğini duyurdu.

ALEXEYEV SALDIRIDA YARALANMIŞTI

Korgeneral Vladimir Alexeyev, cuma günü Moskova'da evinin önünde saldırıya uğramış, birden fazla el ateş açılması sonucu sırtından yaralanarak, hastaneye kaldırılmıştı.

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, silahlı saldırganın olay yerinden kaçtığı, polis tarafından arandığı aktarılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu ileri sürmüş, bunun barış görüşmelerini sabote etmeye yönelik bir girişim olduğunu dile getirmişti. Ukrayna ise olayla ilgisi olmadığını savunmuştu. Ukrayna istihbaratı daha önce 64 yaşındaki Alexeyev'i "uluslararası bir suçlu" olarak nitelendirmişti.

RUSYA ONU "KAHRAMAN" UNVANINA LAYIK GÖRMÜŞTÜ

Korgeneral Alexeyev, 2011'den beri GRU'nun birinci başkan yardımcısı olarak görev yapan ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarını denetleyen Rusya'nın en kıdemli askeri istihbarat yetkililerinden biri olarak biliniyor. Alexeyev, 2017'de ülkenin en yüksek nişanlarından biri olan "Rusya Federasyonu Kahramanı" unvanına layık görülmüştü.

