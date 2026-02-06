Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Putin'e soğuk duş! Rusya'nın Ukrayna'daki beyni Vladimir Alekseev suikasta uğradı

Rusya askeri dış istihbarat teşkilatı GRU'nun Birinci Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alekseev Moskova'da evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Alekseev hastaneye kaldırılırken saldırgan aranıyor.

Putin'e soğuk duş! Rusya'nın Ukrayna'daki beyni Vladimir Alekseev suikasta uğradı
06.02.2026
06.02.2026
Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı Birinci Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alekseev, başkent ’da suikasta uğradı. Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasına göre, Alekseev evinin önünde birkaç el ateş edilmesi sonucu sırtından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırganın olay yerinden kaçtığı, ancak polis tarafından arandığı aktarıldı. Olay yerinde çalışmaların sürdürdüğü belirtildi. istihbaratı daha önce Alekseyev'i "uluslararası bir suçlu" olarak nitelendirmişti.

UKRAYNA'DAN SORUMLU EN ÜST DÜZEY KOMUTAN

Vladimir Alekseev, Rusya için oldukça önemli bir figür. Suriye savaşındaki faaliyetleri nedeniyle Rusya Federasyonu kahramanı unvanı kazanmış, 2023'te Prigojin'in isyanı sırasında müzakere heyetinde yer almıştı.

Alekseev ayrıca Rusya'nın Ukrayna'dan sorumlu en üst düzey askeri istihbarat komutani olarak tanınıyor.

