 Nalan Güler Güven

Trump’a suikast girişimi davasında karar! Ryan Wesley Routh’a müebbet hapis

Donald Trump’ın Florida’daki golf sahasında maruz kaldığı ikinci suikast girişiminin sanığı Ryan Wesley Routh, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Yargıç Aileen Cannon, savunmanın "tetiği çekmedi" argümanını reddederek, planın ölümcül ve kasıtlı olduğuna hükmetti.

04.02.2026
04.02.2026
saat ikonu 23:28

ABD Başkanı ’ın başkanlık seçimlerinden önce atlattığı ikinci suikast girişiminin faili 59 yaşındaki Ryan Wesley Routh’un cezası belli oldu. Güney Florida Bölge Mahkemesi Yargıç Aileen Cannon, Routh’u Trump’a 15 Eylül 2024’te Florida’da golf oynadığı sırada suikast girişiminde bulunmaktan suçlu buldu.

"ÖLÜMCÜL VE ŞERİR BİR PLAN": ROUTH İÇİN YOLUN SONU

Florida’nın Fort Pierce şehrindeki salonundaki duruşmada Routh’un avukatı Martin L. Roth, müvekkilinin olay sırasında karar anı geldiğinde doğru şeyi yaptığını ifade ederek, "Kendisi, tetiği çekmemeyi tercih etti" ifadelerini kullandı. Avukatın mahkemede Routh’un "özünde iyi bir insan" olduğu argümanı, hakim tarafından kabul edilmedi.

Yargıç Cannon, Routh’un avukatının 27 yıl hapis cezası talebini reddederek, Routh’u şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yargıç Cannon, sanığa "Yaptığınız ölümcül plan, kasıtlı ve şerir nitelikliydi. Barışçıl bir insan değilsiniz. Siz, iyi bir insan değilsiniz" ifadelerini kullanarak, "Şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis. Buna ek olarak silah suçundan 7 yıl. Diğer üç suçtan aldığı cezalar ise eş zamanlı olarak infaz edilecektir" dedi.

Routh, önde gelen bir başkanlık adayına suikast teşebbüsünde bulunma, suç amaçlı ateşli silah kullanma, bir federal görevliye saldırı, sabıkalı olmasına rağmen ateşli silah bulundurma ve seri numarası kazınmış bir ateşli silah kullanmaktan suçlu bulunmuştu.

Trump’a suikast girişimi davasında karar! Ryan Wesley Routh’a müebbet hapis

NE OLMUŞTU

ABD’de 15 Eylül 2024’te o dönem Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olan Donald Trump, Florida’daki bir golf sahasında olduğu sırada bölgede silah sesleri duyulmuştu. Gizli Servis mensupları, bölgede ucu çalılıklardan dışarı çıkan bir tüfek görmüş ve hızla buraya ateş açmışlardı. Olay sırasında ateş etmeyen Routh, görgü tanıklarının yardımıyla bulunmuş ve gözaltına alınmıştı. Routh’un Trump’ı öldürmeyi planladığına ilişkin olarak olaydan aylar önce bir tanıdığına gönderdiği not da mahkeme dosyasında yer almıştı. Trump, bu olaydan iki ay önce Pennsylvania’daki bir miting sırasında da bir atlatmış, bu saldırıda Trump kulağından yaralanırken, miting katılımcılarından biri ise hayatını kaybetmişti.

