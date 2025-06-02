Rusya'nın Ukrayna'dan talepleri ortaya çıktı! İddialar doğruysa barış nasıl gelecek?

Bugün İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna zirvesi sonrası Rusya'nın talepleriyle ilgili Rus basınından gündem olacak iddialar ortaya atıldı. Buna göre Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu memorandumda Ukrayna'nın Kırım'ın ilhâkını tanımasını ve 4 bölgeden askerlerini tamamen çekmesini istediği belirtildi. İddiaya göre Rus talepleri, Ukrayna'yı mağlup bir devlet konumuna indirirken "Barış nasıl gelecek?" sorusu bir kez daha yanıtsız kalacak gibi görünüyor.

İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna 2. tur görüşmelerinin ardından taraflar 25 yaş altındaki kişilerin takası konusunda anlaştı ve Rusya ile Ukrayna'nın 6'şar bin naaşı iade edeceği belirtildi.

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA MEMORANDUM

Rus basınından çıkan haberlere göre Rusya'nın Ukrayna'dan talepleri ise çok konuşulacak türden. Rusya'nın, 3 yıldır süren savaşın bitimine ilişkin taleplerini sunduğu bir memorandumu Ukrayna'ya teslim ettiği bildirildi.

Interfax ve TASS haber ajanslarının haberlerinde memorandumun içeriği ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Rusya'nın taleplerinden birisi Ukrayna'nın Kırım'ın ilhâkını tanıması.

"4 BÖLGEDEN UKRAYNA ASKERLERİ ÇEKİLSİN"

Rusya'nın talepleri arasında Luhansk, Donetks, Zaporijya ve Herson'dan Ukrayna askerlerinin tamamen çekilmesi de bulunuyor. Ayrıca Rusya Ukrayna'nın nükleere sahip olmayan ülke statüsünün teyidini talep ediyor. Ateşkes için Batılı ülkelerden Ukrayna'ya sağlanan silah tedarikinin durması da Rusya'nın talepleri arasında.

Rusya'nın taleplerinden birisi de memorandum çerçevesinde Ukrayna ile imzalanacak barış anlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) açısından da hukuki olarak geçerli kılınması.

"RUSYA SAVAŞI SÜRDÜRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ise Rusya'nın savaşı sürdürmek için her şeyi yaptığını ifade etti.

BU TALEPLERLE BARIŞ NASIL GELECEK?

Rusya merkezli haber ajanslarının ortaya attığı bilgiler sonrası İstanbul'daki görüşmelere karşın 3 yıldır süren savaşın bitme sona ermesiyle ilgili kafalar iyice karıştı. Rusya'nın talepleri neredeyse Ukrayna'yı mağlup bir devlet konumuna indirirken iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.