Sadakataşı 1 yılda 1,2 milyon Gazzeliye yardım ulaştırdı

08 Ekim 2024 15:16 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:18

İsrail’in soykırım gerçekleştirdiği Gazze’de savaşın birinci yılı geride kaldı. Saldırıların ilk gününden itibaren Sadakataşı Derneği tarafından bölgeye düzenli olarak acil yardım malzemeleri ulaştırıldı. Derneğin yapmış olduğu dağıtımlardan 1,2 milyon kişi istifade etti.

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlattığı saldırılar nedeniyle Gazze​ halkı tarihin en büyük insanlık dramlarından birisini yaşıyor. Zor durumda olan Gazze halkına Sadakataşı​ tarafından bir yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirilen yardımlardan 1,2 milyon Gazzeli yararlandı.

Sağlık yardımları

Hastanelerin ve sağlık merkezlerinin büyük bölümünün yok edildiği Gazze’de ambulanslar yaralı taşımada ve tedavide hayati derecede öneme sahip. Sadakataşı Gazze’de hazırladığı 4 ambulansı bölgede hizmet veren hastanelere teslim etti. Dernek sağlık yardımları kapsamında on binlerce kutu ilacı da hastanelere ulaştırdı.

Gıda dağıtımları

Gazze’de yaşanan katliamlar ve ambargo nedeniyle Filistin​ halkı kıtlık ve açlıkla bir yılı geride bıraktı. Sadakataşı Derneği 2023 yılının ekim ayından itibaren Gazze’nin birçok noktasında yapmış olduğu yardım çalışmalarında toplam 13 bin aileye gıda kolisi ve sebze paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

Fırınların yok edildiği ekmek bulmakta zorlanan Gazze halkına Sadakataşı tarafından düzenli olarak un dağıtımları gerçekleştirildi. Derneğin yaptığı yardımlar kapsamında 3 bin aileye 50 kg’lık un çuvalı dağıtıldı.

Alt yapının yok olduğu temiz su kaynaklarının yetersiz olduğu Gazze’de Sadakataşı tarafından bu süreçte 2 tır pet şişe ve 422 tanker su dağıtımı yapıldı.

640 bin kişiye sıcak yemek

Sadakataşı 7 Ekim’den bu yana Gazze’nin Han Yunus, Refah, Tel El-Sultan ve Deyir Elbalah kentlerinde düzenli olarak hazırlamış olduğu sıcak yemekleri 640 binin üzerinde insana ulaştırdı.

Acil yardımlar

Dernek Gazze’de hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda 6 ton mazot dağıtımı gerçekleştirdi. Sadakataşı bölgede düzenli olarak kıyafet, battaniye, çadır, kurban eti, çocuk paketi ve sünger yatak gibi birçok insani yardım malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi. Derneğin bir yıl içerisinde yapmış olduğu dağıtımlardan 1,2 milyon Gazzeli istifade etti.