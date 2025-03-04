Sadece 105 liraya aldılar 780 katı fiyatına sattılar! Herkesi şoke eden satış

ABD'nin Ohio eyaletindeki bir çift, yardım amaçlı aldıkları bir tabloyu 780 katına sattılar. İkilinin sadece 2,3 sterline yani yaklaşık 105 TL'ye aldıkları tablo bir sanat eseri çıktı.

Ohio'da yaşayan Marisa ve Aaron çifti, hayır kurumu için çalışan bir mağazayı gezerken beğendikleri altın renkli çerçeveyi kuruma da yardım olsun diye satın aldılar. Tablonun mağazadaki fiyatı sadece 2.30 sterlin yani yaklaşık 105 TL kadardı. İkilinin bu tablonun, ödedikleri paradan çok daha fazla edeceğini tahmin etmeleri ise pek de uzun sürmedi.

TABLO ÜNLÜ RESSAMIN ÇIKTI

Marisa, mağazadan çıkıp arabaya bindiklerinde tabloyu incelemeye başladı ve alt kısmında ufak bir plaket olduğunu fark etti. Hayattaki şanslarını sosyal medya platformu TikTok'ta anlatan Marisa, o anları şu sözlerle aktardı:

''Arabaya bindiğimizde tablonun alt kısmında küçük bir plaket olduğunu fark ettim. Üzerinde Johann Berthelsen yazıyordu. Önce yerel bir ressam olduğunu düşündüm ama ismini Google'da aratınca ünlü bir sanatçı olduğunu fark ettim."

''BU TABLO EŞSİZ''

Ünlü ressamın imzasını fark etmesinin ardından hemen bir ekspertize ulaşan ikili, Facebook'taki bir sanat grubunda da tablonun fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları adeta başlarına bir talih kuşu konduğunu, tablonun eşsiz olduğunu ifade ettiler.

ALINDIĞI FİYATIN 780 KATINA SATILDI

Marisa, bir sanat galerisiyle iletişime geçti ve galeri tablonun orijinalliğini doğrulayarak asıl fiyatının 1.500 ila 2.400 sterlin arasında olduğunu belirtti. Tablo, geçtiğimiz günlerde ise tam da galericinin tahmin ettiği gibi 1800 sterline yani yaklaşık 84 bin TL'ye alıcı buldu.

''HARİKA BİR SON''

Marisa, "Aldığımız parayı 2026'daki düğünümüz için kullanmayı planlıyoruz. Geriye dönüp baktığımda her şey gerçekten çılgınca geliyor. Bu ünlü ve güzel tablonun, ikinci el bir mağazanın alt rafında tozlanırken bulunması ve şimdi onu gerçekten değer verecek yeni sahibine gönderilmesi harika bir son" dedi.