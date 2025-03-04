Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Sadece 105 liraya aldılar 780 katı fiyatına sattılar! Herkesi şoke eden satış

ABD'nin Ohio eyaletindeki bir çift, yardım amaçlı aldıkları bir tabloyu 780 katına sattılar. İkilinin sadece 2,3 sterline yani yaklaşık 105 TL'ye aldıkları tablo bir sanat eseri çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sadece 105 liraya aldılar 780 katı fiyatına sattılar! Herkesi şoke eden satış
KAYNAK:
The Mirror
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 12:28

Ohio'da yaşayan Marisa ve Aaron çifti, hayır kurumu için çalışan bir mağazayı gezerken beğendikleri altın renkli çerçeveyi kuruma da yardım olsun diye satın aldılar. Tablonun mağazadaki fiyatı sadece 2.30 sterlin yani yaklaşık 105 TL kadardı. İkilinin bu tablonun, ödedikleri paradan çok daha fazla edeceğini tahmin etmeleri ise pek de uzun sürmedi.

TABLO ÜNLÜ RESSAMIN ÇIKTI

Marisa, mağazadan çıkıp arabaya bindiklerinde tabloyu incelemeye başladı ve alt kısmında ufak bir plaket olduğunu fark etti. Hayattaki şanslarını sosyal medya platformu TikTok'ta anlatan Marisa, o anları şu sözlerle aktardı:

''Arabaya bindiğimizde tablonun alt kısmında küçük bir plaket olduğunu fark ettim. Üzerinde Johann Berthelsen yazıyordu. Önce yerel bir ressam olduğunu düşündüm ama ismini Google'da aratınca ünlü bir sanatçı olduğunu fark ettim."

''BU TABLO EŞSİZ''

Ünlü ressamın imzasını fark etmesinin ardından hemen bir ekspertize ulaşan ikili, Facebook'taki bir sanat grubunda da tablonun fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları adeta başlarına bir talih kuşu konduğunu, tablonun eşsiz olduğunu ifade ettiler.

ALINDIĞI FİYATIN 780 KATINA SATILDI

Marisa, bir sanat galerisiyle iletişime geçti ve galeri tablonun orijinalliğini doğrulayarak asıl fiyatının 1.500 ila 2.400 sterlin arasında olduğunu belirtti. Tablo, geçtiğimiz günlerde ise tam da galericinin tahmin ettiği gibi 1800 sterline yani yaklaşık 84 bin TL'ye alıcı buldu.

''HARİKA BİR SON''

Marisa, "Aldığımız parayı 2026'daki düğünümüz için kullanmayı planlıyoruz. Geriye dönüp baktığımda her şey gerçekten çılgınca geliyor. Bu ünlü ve güzel tablonun, ikinci el bir mağazanın alt rafında tozlanırken bulunması ve şimdi onu gerçekten değer verecek yeni sahibine gönderilmesi harika bir son" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google'ın 13 yaşından beri peşinde olduğu dahi çocuk 16 üniversiteden red aldı!
ABD halkı Donald Trump'tan kaçıyor! Vatandaşlık başvuruları rekor kırdı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.