Sahile vuran ilginç obje herkesi şaşırttı! Plaja akın edip ne olduğunu anlamaya çalıştılar

İngiltere'nin Kent bölgesinde bulunan Margate sahiline vuran tuhaf obje bölge sakinlerini endişelendirdi. Kumların arasında bulunan yarısı gömülü cisim hem iskelete hem de deniz kızına benziyordu.

İngiltere'de Margate sahilinde yürüyüş yapan Paula Regan ve eşi Dave ilginç bir objeyle karşı karşıya kaldılar. İlginç cismi tanımlayan Regan, "Baş kısmı tamamen iskelet gibiydi ancak kuyruğa benzeyen arka kısmı yumuşak ve süngerimsi yapıdaydı. Ne çürümüş ne de yapışkandı ama kesinlikle çok garipti" dedi.

FİGÜR MÜ SANAT ESERİ Mİ UZAYLI MI?

Sahildeki ilginç objenin varlığından haberdar olanlar resmen akın etti. Bazıları bunun bir gemi figürü olabileceğini söylerken bazıları ise bir sanat eseri olabileceğini öne sürdü. Bazıları ise hayal gücünün sınırlarını zorladı ve uzaylı benzeri bir varlık olabileceğini söyledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Halkın endişesi bir süre sonra geride kaldı ve ilginç objeyle fotoğraf çekilmeye başladılar.



Yetkililer konuyla ilgili inceleme başlatırken, Thanet Bölge Konseyi ekiplerinin olaydan haberdar olduğu ancak şimdilik yorum yapmayacakları belirtildi.