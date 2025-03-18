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 | Berrak Arican

Sahillerde sıra dışı olaylar: Ölü balıklar ve beyaz köpük plajları kapladı herkes bir bir hasta olmaya başladı

Avustralya'da 2 plajda sıra dışı olaylar meydana geldi. Sahiller, karı andıran beyaz köpükle kaplandı, ölü balıklar sahile vurdu. Hatta o bölgelerde sörf yapanlar bir bir hastalanmaya başladı.

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KAYNAK:
Yahoo News
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 17:02

Güney Avustralya eyaletinin Adelaide şehrindeki iki plajı onlarca ölü balık ve kirli beyaz köpükler kapladı. O bölgelerde sörf yapan sörfçüler ise aynı belirtileri göstererek hastalanmaya başladı. Suyla teması olan sörfçüler, göz yanması, boğaz ağrısı, öksürük gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu.

ENDİŞE VERİCİ MİKROALG PATLAMASI

Sahillerde yaşanan bu sıra dışı olayların ardından 2 plaj kullanıma kapatıldı. Güney Avustralya Çevre Koruma Kurumu yetkilisi Sam Gaylard, "endişe verici" olarak nitelendirdiği bu olaya olağandışı hava koşulları sonucu oluşan mikroalg patlamasının neden olmuş olabileceği ihtimalini değerlendirdiklerini belirtti.

Gaylard, "Yılın bu zamanında hava koşulları uygun olduğunda zaman zaman izole mikroalg patlamaları görüyoruz; ancak bu büyüklükte bir olay kesinlikle sıra dışı." ifadesini kullandı.

İNCELEME YAPILACAK

Yetkililer, kıyıya vuran köpüklerden alınan örneklerin incelendiğini ve plajların "en kısa sürede" yeniden kullanıma açılmasının planlandığını bildirdi.

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ETİKETLER
#budo
#Çevre Koruma
#Mikroalg Patlaması
#Güney Avustralya
#Adelaide
#Plaj Kapatma
#Sörfçü Hastalanması
#Su Kirliliği
#Dünya
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