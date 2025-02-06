Sahte dermatolog kadınların hayatını kararttı! Botoksla zehirledi, görme kaybı yaşayan da var
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sahte dermatoloğun botoks yaptığı kişiler zehirlendi. Kadınlardan birinde ise görme kaybı olduğu belirtildi.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sahte dermatolog insanların hayatını kararttı. En az 15 kadın hatalı botoks enjeksiyonları sonucu hastaneye kaldırıldı. Kadınların göz kapaklarında, kaşlarında sarkma meydana gelirken görme ve nefes almada da zorluk yaşadıkları öğrenildi. Hastaların zehirlenmenin bir türü olan botulizm belirtileri gösterdiği belirtildi.
Bir kadında ise görme kaybı olduğu, botoks işleminin ardından Pirogov Hastanesi’nin acil servisine başvurduğu öğrenildi. Benzer şikayetlerle hastaneye giden diğer kadın hastaların da aynı kliniğin müşterisi olduğu ortaya çıktı.
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Hastalara botoks ve dolgu uygulaması yapan Arina Goodz’un sosyal medya hesaplarında kendisini Sofya’daki bir klinikte çalışan bir dermatolog olarak tanıttığı, ancak Bulgaristan Tabipler Birliği’nde bu isimle kayıtlı bir doktor bulunmadığı tespit edildi.