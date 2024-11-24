Sahte Elon Musk’a kandı: Tüm servetini kaybetti

24 Kasım 2024 10:32 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 10:35

İngiltere'de mutfak ustası olarak çalışan Des Healey, sosyal medya üzerinden yayılan sahte bir reklam yüzünden tam 75 bin sterlin dolandırıldı. Sahte reklamda, para tasarrufu konularında uzmanlığıyla tanınan Martin Lewis ve teknoloji milyarderi Elon Musk’ın ismi ve görüntüsü kullanılarak bir Bitcoin yatırım planı tanıtıldı. Ancak bu yatırım teklifi tamamen sahteydi.

Putin ne kadar zengin? 200 milyar dolarlık serveti olabilir

Putin ne kadar zengin? 200 milyar dolarlık serveti olabilir

Olay, Ağustos 2023’te Facebook’ta yayımlanan bir reklamla başladı. Reklam​, Martin Lewis’in yapay zekâ (AI) ile oluşturulmuş bir videosunu içeriyordu. Videoda Lewis’in evinden yaptığı sahte bir televizyon röportajı yer alıyordu ve Musk ile birlikte bu yatırım planını desteklediği iddia ediliyordu. Healey, bu reklamın cazibesine kapıldı ve iletişim bilgilerini paylaştı. Kısa süre içinde dolandırıcılarla bağlantıya geçti.

TÜM BİRİKİMİNİ KAYBETTİ

Des, dolandırıcıların yönlendirmesiyle bir hesap açarak önce 1.000 sterlin yatırım yaptı. Dolandırıcılar, bu parayı kısa sürede iki katına çıkmış gibi gösterip güven kazandı. Daha sonra, daha büyük kazançlar vaat ederek Des’i 5.000 sterlin daha yatırmaya ikna ettiler. Bu noktada dolandırıcılar, Des'in hayat birikimlerini ve aldığı 70 bin sterlinlik dört farklı krediyi de sistemlerine çekti.

OĞLUNUN UYARISIYLA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Des’in dolandırıldığını fark etmesi, oğlunun şüphelenmesiyle oldu. Oğlunun, telefon görüşmelerinde çalan rap müziği fark etmesi üzerine dolandırıcılık​ ihtimali gündeme geldi. Oğlu, “Hangi banka ya da çağrı merkezi arka planda müzik çalar?” diyerek babasını polise başvurmaya ikna etti.

MARTIN LEWIS: ''DOLANDIRICILIĞA DÜŞMEK SİZİ APTAL YAPMAZ''

Olayın ardından Des, BBC’de Martin Lewis ile bir araya geldi. Lewis, dolandırıcıların adını kullanarak insanların güvenini kötüye kullanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve şunları söyledi:

“Bu suçlular, insanların psikolojisini çok iyi manipüle ediyor. Böyle bir duruma düşmek sizi aptal yapmaz, sadece bir mağdur yapar. Ancak dikkatli olmalıyız. Özellikle aciliyet vurgulayan ve gizlilik isteyen her teklif, dolandırıcılık ihtimalini artırır.”

DOLANDIRICILIKTAN KORUNMA İPUÇLARI

Lewis, dolandırıcılık mağduru olmamak için şu önerilerde bulundu:

Aceleciliğe Karşı Dikkatli Olun: Acil ve gizli tutulması istenen taleplere karşı uyanık olun. Soğuk Aramalara Karşı Önlem Alın: Bankanızdan arandığınızı söylerlerse, telefonu kapatıp doğrudan bankanızı arayın. Bağlantılara Tıklamadan Önce Düşünün: Mesajla gelen bağlantılara tıklamadan önce mutlaka doğrulayın.

MALİ ZARARI HALA BÜYÜK

Des, polise yaptığı başvuruların ardından iki bankadan aldığı kredileri iptal ettirebildi. Ancak hâlâ 20 bin sterlin ana borç ve 6 bin sterlin faiz borcuyla uğraşıyor. Şu anda finansal ombudsmanlıkla çözüm yollarını araştırıyor.

Revolut’tan yapılan açıklamada, dolandırıcılık mağdurlarına üzüldükleri belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bu tür dolandırıcılıklarla mücadele etmek için teknolojimize ciddi yatırımlar yapıyoruz. Her ay yarım milyardan fazla işlemi analiz ediyoruz.”

Des, yaşadıklarını paylaşarak başka insanların aynı tuzağa düşmesini engellediği için kendisini biraz olsun teselli ediyor. “Belki de birçok kişiye yardımcı oldum,” diyor.