Sahte ihbarlı kıskançlığın bedeli hapis cezası! Her şeyi bir bir itiraf etti

ABD'nin Michigan eyaletinde kız arkadaşının ailesiyle beraber yaşayan Joshua Lowe, ailenin kendisini yanlarına almadığı tatillerini kıskanınca olanlar oldu. Lowe, kıskançlık yüzünden yaptığıyla hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Michigan eyaletinde, 19 yaşındaki Joshua Lowe, kız arkadaşının ailesiyle beraber yaşıyordu. Aile bir gemiyle Karayipler'e tatile gitmek için karar verdiğinde Loew'yi ise yanlarına almadılar hatta evin köpeğine bakması konusunda tembihlediler. Loew, aile beraber tatile gidememesine o kadar sinirlendi ki onların da gitmesini istemedi.

''GEMİYE BOMBA KOYULMUŞ OLABİLİR''

Gemi şirketine bir e-mail atan Lowe, ''Sanırım birisi Sunrise kruvaziyer geminize bomba koymuş olabilir" yazdı. Bu e-mail ile yetkililer harekete geçti. Miami'den yolan çıkan gemi Jamaika'ya doğru giderken limana dönmek zorunda kaldı. Gemideki binden fazla oda tek tek arandı. Soruşturma kapsamında FBI ajanları, ihbarı kimin yaptığının peşine düştü ve Lowe yakayı ele verdi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Dailymail'in haberine göre Lowe ifadesinde, kız arkadaşının ailesiyle beraber tatile çıkmasını kıskandığını, kendisini yanına almaları ve köpeğe bakmaları konusunda görevlendirdikleri için yaptığını itiraf etti.

ABD Savcı Yardımcısı Nils Kessler, “Bomba tehdidinde bulunan herkes sözünün ciddiye alınacağını bilmelidir. Neyse ki bu olay fiziksel bir zararla sonuçlanmadı” dedi.

8 AY HAPİS CEZASI

Pazartesi günü mahkemeye çıkan Joshua Lowe, sahte bomba tehdidi suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu suçun yasal karşılığı, en fazla 5 yıla kadar hapis cezası olabiliyor. Lowe, duruşma sırasında “Bunların hepsi benim hatam ve tüm sorumluluğu üstleniyorum” ifadelerine yer verdi.