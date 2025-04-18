Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Sahte ihbarlı kıskançlığın bedeli hapis cezası! Her şeyi bir bir itiraf etti

ABD'nin Michigan eyaletinde kız arkadaşının ailesiyle beraber yaşayan Joshua Lowe, ailenin kendisini yanlarına almadığı tatillerini kıskanınca olanlar oldu. Lowe, kıskançlık yüzünden yaptığıyla hapis cezasına çarptırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sahte ihbarlı kıskançlığın bedeli hapis cezası! Her şeyi bir bir itiraf etti
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 09:53

ABD'nin Michigan eyaletinde, 19 yaşındaki Joshua Lowe, kız arkadaşının ailesiyle beraber yaşıyordu. Aile bir gemiyle Karayipler'e tatile gitmek için karar verdiğinde Loew'yi ise yanlarına almadılar hatta evin köpeğine bakması konusunda tembihlediler. Loew, aile beraber tatile gidememesine o kadar sinirlendi ki onların da gitmesini istemedi.

''GEMİYE BOMBA KOYULMUŞ OLABİLİR''

Gemi şirketine bir e-mail atan Lowe, ''Sanırım birisi Sunrise kruvaziyer geminize bomba koymuş olabilir" yazdı. Bu e-mail ile yetkililer harekete geçti. Miami'den yolan çıkan gemi Jamaika'ya doğru giderken limana dönmek zorunda kaldı. Gemideki binden fazla oda tek tek arandı. Soruşturma kapsamında FBI ajanları, ihbarı kimin yaptığının peşine düştü ve Lowe yakayı ele verdi.

Sahte ihbarlı kıskançlığın bedeli hapis cezası! Her şeyi bir bir itiraf etti

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Dailymail'in haberine göre Lowe ifadesinde, kız arkadaşının ailesiyle beraber tatile çıkmasını kıskandığını, kendisini yanına almaları ve köpeğe bakmaları konusunda görevlendirdikleri için yaptığını itiraf etti.

ABD Savcı Yardımcısı Nils Kessler, “Bomba tehdidinde bulunan herkes sözünün ciddiye alınacağını bilmelidir. Neyse ki bu olay fiziksel bir zararla sonuçlanmadı” dedi.

8 AY HAPİS CEZASI

Pazartesi günü mahkemeye çıkan Joshua Lowe, sahte bomba tehdidi suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu suçun yasal karşılığı, en fazla 5 yıla kadar hapis cezası olabiliyor. Lowe, duruşma sırasında “Bunların hepsi benim hatam ve tüm sorumluluğu üstleniyorum” ifadelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şirketi dolandırdı kumarda harcadı, yakayı ele verince kendine ölü süsü verdi
ABD'den İran'a senelerce bilgi sızdırdı! Yakayı ele verince her şeyi itiraf etti
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.