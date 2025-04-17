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 | Berrak Arican

Şirketi dolandırdı kumarda harcadı, yakayı ele verince kendine ölü süsü verdi

ABD'nin Florida eyaletinde bir kadın, çalıştığı şirketi 4 milyon dolardan (yaklaşık 153 milyon) fazla dolandırdı ardından da kendisine ölü süsü verdi. Fakat cezadan kurtulamadı.

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Şirketi dolandırdı kumarda harcadı, yakayı ele verince kendine ölü süsü verdi
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 17:36

ABD'nin Florida eyaletinde, 49 yaşındaki Madelyn Hernandez, 20 yıl boyunca çalıştığı tekstil ve giyim üzerine olan şirketi dolandırdı. Hernandez, şirketi 2018-2024'te 4 milyon 199 bin 498 dolar 42 cent zarara uğrattı. Sahte faturalar sunarak, ödemeleri kendi banka hesaplarına yatırılmasını sağlayan Hernandez parayı da kişisel harcamalarına ve kumara harcadı.

Şirketi dolandırdı kumarda harcadı, yakayı ele verince kendine ölü süsü verdi

MALİ KAYITLARDAKİ TUTARSIZLIK ORTAYA ÇIKARDI

Hernandez, senelerce aynı yöntemle cebini doldurdu 2024 yılında mali kayıtlardaki tutarsızlık yakayı ele vermesine neden oldu. Haziran 2024'te şirket, Hernandez'in gönderdiği faturaların, teslimat belgesi kayıtlarının ve envanter raporlarının sahte olduğunun farkına vardı.

KENDİNE ÖLÜ SÜSÜ VERDİ

The Independent'ın haberine göre, şirket sahte kayıpları araştırıp Hernandez'in yaptıkları fark ettiğinde ise kendisine ölü süsü verdi. Bir aile üyesi gibi işverenine mesaj atan Hernandez, bir hastalık ve ameliyattan kaynaklanan komplikasyonların ardından öldüğünü yazdı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Şirket sahibi FBI ile bağlantıya geçti ve Hernandez yakalandı. Senelerce yaptığı dolandırıcılığı inkar etmeyen kadın, ödeme yapılması için e-postayla şirkete sahte faturaları gönderdiğini ve hayali bir şirket adına tutulan hesabına yatırılan parayı kullandığını oradaki ajanlara itiraf etti. Bu itiraflarından biri de kendisini ölü gibi göstermek için attığı mesajdı.

Şirketi dolandırdı kumarda harcadı, yakayı ele verince kendine ölü süsü verdi

10 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme belgelerine göre Hernandez, "aldığı paranın 4 milyon dolar kadar yüksek olduğunu düşünmediğini" söyledi. Savcılar, şirketin ne yaptığını öğrenmemesi için çaldığı paranın bir kısmını zaman zaman iade ettiğini belirtti.

Hernandez 28 Ocak'ta suçunu kabul etti ve cezası kapsamında 4 milyon doları geri vermesine hükmedilirken 10 yıl da hapis cezasına çarptırıldı.

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