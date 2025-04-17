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 | Berkay Alptekin

Sadece bir kere ısırdı, hayatı tepetaklak oldu! 20 yıldır meyve ve sebze yemiyor

İngiltere'de yaşayan 30 yaşındaki bir kadın, nadir bir sendrom nedeniyle 20 yıldır meyve ve sebze yemiyor. En son yediği bir şeftalinin ardından ortaya çıkan nadir sendrom, hayatını tepetaklak etti.

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Sadece bir kere ısırdı, hayatı tepetaklak oldu! 20 yıldır meyve ve sebze yemiyor
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 13:41

İngiltere'de yaşayan 30 yaşındaki Chloe Raisbeck'in hayatı, 2005 yılında okulda yediği bir şeftaliyle tamamen değişti. Raisbeck yaşadığı o anı, "Hiçbir belirti yaşamadan meyve ve sebze tüketebiliyordum.

Ancak şeftaliden bir ısırık aldığımda dudaklarım şişti, boğazımda şiddetli bir kaşıntı başladı" sözleriyle tanımladı.

Sadece bir kere ısırdı, hayatı tepetaklak oldu! 20 yıldır meyve ve sebze yemiyor

ZAMANLA YEMEK YEME KORKUSU GELİŞTİRDİ

Olayın yaşandığı günden itibaren yanında sürekli acil müdahale için EpiPen taşıyan Raisbeck, zamanla ciddi bir yemek yeme korkusu (Cibofobi) geliştirdiğini dile getirdi. Hatta erkek arkadaşından yeşil sebze yedikten sonra dişlerini mutlaka fırçalamasını istediğini dile getiriyor.

New York Post'un haberine göre, "Yemek yemek benim için artık bir keyif değil, sürekli bir endişe kaynağı. Her lokmada ne olacağını bilmemek oldukça yıpratıcı" ifadelerine yer veren Raisbeck, temel besin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her gün multivitamin haplarına sarılmak zorunda kaldığını belirtiyor.

Sadece bir kere ısırdı, hayatı tepetaklak oldu! 20 yıldır meyve ve sebze yemiyor

"HER ŞEY BİR LOKMAYLA BAŞLIYOR"

Yaşadığı tüm olay ve zorluklar karşısında pes etmeyen Chloe, bu yıl içinde küçük ama umut verici bir başarıya imza attı; ilk kez bir ahududu yiyebildi.

Bu deneyimin ona moral verdiğini söyleyen genç kadın, "Hayatım boyunca bu alerjiyle yaşayacağımı biliyorum. Ancak yavaş yavaş yeni gıdaları denemeye çalışıyorum. Her şey bir lokmayla başlıyor" ifadelerini kullandı.

Sadece bir kere ısırdı, hayatı tepetaklak oldu! 20 yıldır meyve ve sebze yemiyor

CİDDİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİYOR

Doktorlar, Chloe Raisbeck'in durumunun nadir görülen ancak ciddi riskler taşıyan bir tür olduğunu vurguluyor. Ağız Alerji Sendromu, çiğ meyve ve sebzelerdeki proteinlerin polen alerjisi olan bireylerin bağışıklık sistemi tarafından tehdit olarak algılanması sonucu ortaya çıkıyor. Bu durum, hafif belirtilerden hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonlara kadar ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Cibofobi nedir?
Belirli bir fobi olan cibofobi, yiyecek fobisi olarak da bilinir ve kişinin günlük yaşamını ve sosyal aktivitelerini etkileyen, yiyeceklere karşı aşırı bir korku ile karakterizedir. Cibofobinin nedeninin, genetik, çevresel ve sosyal faktörlerin bir kombinasyonunu içeren çok faktörlü olduğu düşünülmektedir.
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