Sadece bir kere ısırdı, hayatı tepetaklak oldu! 20 yıldır meyve ve sebze yemiyor

İngiltere'de yaşayan 30 yaşındaki Chloe Raisbeck'in hayatı, 2005 yılında okulda yediği bir şeftaliyle tamamen değişti. Raisbeck yaşadığı o anı, "Hiçbir belirti yaşamadan meyve ve sebze tüketebiliyordum.

Ancak şeftaliden bir ısırık aldığımda dudaklarım şişti, boğazımda şiddetli bir kaşıntı başladı" sözleriyle tanımladı.

ZAMANLA YEMEK YEME KORKUSU GELİŞTİRDİ

Olayın yaşandığı günden itibaren yanında sürekli acil müdahale için EpiPen taşıyan Raisbeck, zamanla ciddi bir yemek yeme korkusu (Cibofobi) geliştirdiğini dile getirdi. Hatta erkek arkadaşından yeşil sebze yedikten sonra dişlerini mutlaka fırçalamasını istediğini dile getiriyor.

New York Post'un haberine göre, "Yemek yemek benim için artık bir keyif değil, sürekli bir endişe kaynağı. Her lokmada ne olacağını bilmemek oldukça yıpratıcı" ifadelerine yer veren Raisbeck, temel besin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her gün multivitamin haplarına sarılmak zorunda kaldığını belirtiyor.

"HER ŞEY BİR LOKMAYLA BAŞLIYOR"

Yaşadığı tüm olay ve zorluklar karşısında pes etmeyen Chloe, bu yıl içinde küçük ama umut verici bir başarıya imza attı; ilk kez bir ahududu yiyebildi.

Bu deneyimin ona moral verdiğini söyleyen genç kadın, "Hayatım boyunca bu alerjiyle yaşayacağımı biliyorum. Ancak yavaş yavaş yeni gıdaları denemeye çalışıyorum. Her şey bir lokmayla başlıyor" ifadelerini kullandı.

CİDDİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİYOR

Doktorlar, Chloe Raisbeck'in durumunun nadir görülen ancak ciddi riskler taşıyan bir tür olduğunu vurguluyor. Ağız Alerji Sendromu, çiğ meyve ve sebzelerdeki proteinlerin polen alerjisi olan bireylerin bağışıklık sistemi tarafından tehdit olarak algılanması sonucu ortaya çıkıyor. Bu durum, hafif belirtilerden hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonlara kadar ciddi sonuçlara yol açabiliyor.