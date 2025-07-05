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 | Ömer Faruk Dogan

MASAK düzenlemesi sonrası Binance TR'den yeni uygulama! Kısıtlama getirildi

Kripto para sektörünün Türkiye'deki öncü platformlarından Binance TR, 28 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla önemli bir değişikliğe gitti. İşte tüm detaylar...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 11:47

piyasasının Türkiye'deki önemli aktörlerinden Binance TR, yasal düzenlemelere tam uyum sağlamak amacıyla çekim işlemlerine bekleme süresi uygulamasını devreye soktu. 28 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu () Genel Tebliği (Sıra No: 29) doğrultusunda başlatılan yeni sistem, 4 Temmuz 2025 saat 15.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

MASAK düzenlemesi sonrası Binance TR'den yeni uygulama! Kısıtlama getirildi

İLK AŞAMADA 72 SAATLİK BEKLEME SÜRESİ

Binance TR'den yapılan açıklamada, yeni düzenlemeye göre, belirtilen tarih ve saatten sonra Binance TR hesabında bulunan mevcut kripto varlıkların çekilmesi için 72 saatlik bir bekleme süresi uygulanacak.

Aynı şekilde, 4 Temmuz 2025 saat 15.00 sonrasında yapılan yeni kripto varlık yatırımları veya kripto alım/takas işlemleri sonucunda oluşan bakiyeler de 72 saatlik bekleme kuralına tabi olacak.

MASAK düzenlemesi sonrası Binance TR'den yeni uygulama! Kısıtlama getirildi

İLK İŞLEMDEN SONRA BEKLEME SÜRESİ KISALIYOR

Sistemde dikkat çeken bir diğer detay ise esnek bekleme süresi kuralı. Kullanıcının, 72 saatlik sürenin ardından gerçekleştirdiği ilk çekim veya transfer işlemi sonrası, hesabındaki diğer varlıklar ya da yeni yatırımlar için geçerli olan bekleme süresi 48 saate indirilecek.

TÜRK LİRASI İŞLEMLERİ MUAF TUTULDU

Binance TR, söz konusu bekleme kuralının, Türk Lirası (TRY) yatırma ve çekme işlemlerini kapsamadığını duyurdu.

Aynı şekilde Binance TRansfer üzerinden kullanıcının kendi T.C. kimlik numarasıyla eşleşen kripto varlık cüzdanlarına yaptığı işlemler, halihazırda Seyahat Kuralı ile uyumlu olduğu için, bu kanal üzerinden gerçekleştirilecek kripto varlık çekim işlemleri de bekleme süresinden muaf tutulacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Binance TR'deki bekleme süresi hangi işlemleri kapsıyor?
4 Temmuz 2025 sonrası yapılan kripto yatırımları, alım/takas işlemleri ve mevcut bakiyelerin çekimleri 72 saatlik bekleme süresine tabidir.
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