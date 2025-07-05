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 | Murat Makas

Yargıtay’dan emsal karar! Eşinize sakın bunu demeyin, boşanma sebebi

Yargıtay boşanma ile ilgili emsal karara imza attı. Artık eşine tartışmaya zemin hazırlayacak kelimeleri söyleyenin başı derde girebiliyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üçüncü kişilerin olduğu ortamda, bir kişinin eşine kullandığı kelime sebebiyle boşanma davasında kusurlu saydı.

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Yargıtay’dan emsal karar! Eşinize sakın bunu demeyin, boşanma sebebi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 11:08

Binlerce çift birbirine söylediği kelimeler sebebiyle boşanmaya kadar yol açacak bir sürece gidebiliyor. ’dan boşanmayla ilgili emsal olacak karar geldi. Yargıtay 2. Dairesi, eşine "boşol, boşol, boşol" demek sebebidir' diyerek üçüncü kişilerin olduğu bir ortamda eşine bu şekilde davranan kişinin kusurlu olduğuna karar verdi.

Yargıtay’dan emsal karar! Eşinize sakın bunu demeyin, boşanma sebebi

İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, Kırşehir'de görülen ve karşılıklı olarak açılan boşanma davasında, ilk derece mahkemesi, eşlerin birbirlerine farklı şekilde kusurlu davranışlarının olmasının yanında taraflardan birinin eşine "boşol boşol boşol" demesini ayrıca saydı ve karşılıklı olarak açılan boşanma davalarının kabulüne karar vererek tarafların boşanmalarına karar verdi.

"BOŞOL BOŞOL BOŞOL" DİYEN ERKEK KUSURLU SAYILDI

Eşine "boşol boşol boşol" diyen eşin vekili, hükmü istinaf etti. İstinaf incelemesi neticesinde eşin istinaf itirazı esastan reddedildi. Bunun üzerine istinaf itirazı reddedilen eş, bu kez dosyayı temyiz etti. Temyiz incelemesi neticesinde, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tarafların kusur derecelerine ilişkin inceleme yaparak somut olayda tanıkların yanında "boşol boşol boşol" diyen erkek eşin kusurlu olduğuna karar verdi.

EMSAL KARARA İMZA ATILDI

Böylelikle, üçüncü kişilerin olduğu bir ortamda eşine "boşol boşol boşol" diyen eşin boşanma davasında kusurlu olduğuna ilişkin emsal bir karara imza atıldı.

Yargıtay’dan emsal karar! Eşinize sakın bunu demeyin, boşanma sebebi

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Barosu üyesi Avukat Fatih Karamercan "Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin, boşanma davaları açısından eşlerin birbirlerine karşı, üçüncü kişilerin olduğu bir ortamda, eşe yönelik olarak boşanmayı çağrıştıracak bu gibi sözlerin kullanmasına ilişkin verdiği bu karar, hukukî anlamda yerindedir. Zira, üçüncü kişilerin de bulunduğu bir ortamda bu gibi kavramların kullanılması durumunda, bu sözlere maruz kalan eşin küçük düşürülmesi de söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, bu gibi sözleri söyleyen eşin, boşanma davalarında, kusurlu sayılması doğrudur" dedi.

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