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 | Berkay Alptekin

Kirli çorap koklayan adamın ciğerleri iflas etti! Doktorlar gördükleri karşısında şoke oldu

Çin'de yaşayan ismi belirtilmeyen orta yaşlı bir adam kirli çoraplarını koklama alışkanlığı nedeniyle akciğerinde ciddi bir enfeksiyon oluştu. Hastaneye kaldırılan adamın durumu, doktorları bile şaşırttı.

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Kirli çorap koklayan adamın ciğerleri iflas etti! Doktorlar gördükleri karşısında şoke oldu
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 17:14

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde yaşayan ve orta yaşlı, ismi belirtilmeyen bir adamın, gece uykusunu bölen şiddetli öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Reçetesiz satılan ilaçları kullanmasına rağmen şikayetlerinde herhangi bir azalma olmayan adama yapılan tetkiklerde, sağ akciğerinde ciddi bir enfeksiyon tespit edildi.

DailyMail'in haberine göre, doktorlar tarafından yapılan bronkoskopi işlemiyle boğazından örnekler alınan hastanın, "aspergilloz" adı verilen bir mantar enfeksiyonu geçirdiği belirtildi. Bu hastalığa, nemli ortamlarda kolayca çoğalabilen Aspergillus isimli bir küf mantarının yol açtığı biliniyor.

Kirli çorap koklayan adamın ciğerleri iflas etti! Doktorlar gördükleri karşısında şoke oldu

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Hasta ile yapılan detaylı görüşmede adamın uzun süre giydiği çoraplarını koklamayı bir alışkanlık haline getirdiği ortaya çıktı. İncelemeye alınan çoraplarında, hastanın enfekte olduğu mantar türünün aynısı bulundu.

Askeri Tıp Üniversitesi Güneybatı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkan Yardımcısı Luo Hu, çorapların mantar için adeta ideal bir üreme ortamı sunduğunu belirterek, "Uzun süre ayakkabı giymek; kapalı, nemli ve sıcak bir ortam oluşturur. Bu da mantarların kolayca çoğalmasına neden olur. Bu tür çorapları koklamak ya da mantar sporlarını solumak, mantarların alt solunum yollarına ulaşmasına yol açabilir. Eğer bağışıklık sistemi zayıfsa mantar zatürresi gibi ciddi hastalıklara neden olabilir" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan hasta, antifungal ilaçlara olumlu yanıt verdi ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

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ETİKETLER
#bağışıklık sistemi
#akciğer enfeksiyonu
#mantar enfeksiyonu
#Aspergilloz
#Bronkoskopi
#Antifungal Ilaç
#Çorap
#Nemli Ortam
#Chongqing
#Dünya
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