Sahte katil avukat, mahkemede çete liderine kurşun yağdırdı! Adliyeden kaçmayı da başardı

Sri Lanka'da skandal güvenlik zaafiyeti mahkeme salonunda cinayet işlenmesine neden oldu. Avukat kılığında mahkeme salonuna giren bir kişi, çete liderini öldürdü.

Sri Lanka'da avukat kılığına giren bir kişi, adliyedekileri kandırdı, silahıyla girmeyi başardı ve mahkeme salonunda çete liderini öldürdü. Polis, saldırganın avukat kılığına girmiş bir kişi olduğunu doğruladı. Yetkililer sahte avukatın, silahı, içi oyulmuş bir kitabın içinde adliyeye soktuğunu belirtti.

BİRÇOK CİNAYETTEN YARGILANIYORDU

Öldürülen çete lideri Sanjeewa Kumara Samararathne'nin cinayet suçlamalarıyla yargılandığı, birden fazla cinayet olayında şüpheli olduğu açıklandı. Çete liderinin neden öldürüldüğü ise henüz bilinmiyor.

Çete lideri, mahkeme salonunda vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak doktorlar, hastaneye getirildiğinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

ADLİYEDEN KAÇMAYI BAŞARDI

Sahte katil avukat ise olay yerinden kaçmayı başardı fakat kısa süre sonra yakalandı. Yetkililer, saldırının gerçekleşmesi için yardım ettiği düşünülen 25 yaşındaki Pinpura Dewage Ishara Sewwandi adlı bir kadını tespit ettiklerini açıkladı. Kadının, silahı kitaba koymasının yanında ayrıca 'avukat' saldırganın duruşmaya girmesine yardım ettiğini düşünüyor. Kadın ise henüz yakalanamadı. Polis, kadının yakalanmasına yardımcı olan kişilere ödül verileceğini duyurarak halktan yardım istedi. Ayrıca olayla bağlantılı olarak bir polis memuru ve bir minibüs şoförü de gözaltına alındı.

GÜVENLİK ZAAFİYETİ

Bu olayın ardından mahkemelerdeki güvenlik önlemlerine dair tartışmalar başladı. Adalet Bakanı Harshana Nanayakkara, mahkeme salonlarında silahlı güvenlik görevlilerinin bulunmadığını ancak artık bu durumun değişebileceğini söyledi.