Saldırı sonrası Trump'ı sevindiren anket sonuçları geldi! Kararsız seçmenler salıncak eyaletleri salladı!

16 Temmuz 2024 19:38 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 19:49

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Donald Trump'ın Pensilvanya eyaletinde uğradığı saldırı öncesi yapılan ankette kararsızların yönünü eski başkana çevirdiğini ortaya koydu. ABD'li seçmenlere yönelik yapılan ankette kararsız seçmenin bulunduğu "salıncak eyaletler"de (swing states) olarak adlandırılan bölgede Trump Biden'ı geçti.

OY ORANI ORTAYA KONDU

The Times/SAY 24 tarafından yapılan anket, Trump ile Biden'ın salıncak eyaletlerdeki son oy oranını ortaya koydu.

Ankette, ABD'de başkanlık seçimlerinin belirlenmesinde kilit rol oynayan salıncak eyaletler Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin’da Trump’ın Biden'a karşı yarışı önde götürdüğü görüldü.

EN BÜYÜK FARK ARIZONA'DA

Trump, 7 puan ile Biden'a en büyük farklı Arizona'da atarken, Wisconsin'de 5, North Carolina, Georgia ve Nevada'da 4'er, Pensilvanya'da 3 ve Michigan'da da 2 puan önde çıktı.

Bu salıncak eyaletlerde ankete katılanların yaklaşık yüzde 10'u hala "tam karar vermediğini" söylerken, kasımdaki seçimlere bağımsız aday olarak katılan Robert F. Kennedy Jr.'ye oy vermeyi düşündüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 3 ile 5 arasında kaldı.

Ankette, Biden'ın söz konusu 7 eyalette Trump'ın gerisinde kalmasına rağmen, Demokrat Senato adaylarının ise yarışta Cumhuriyetçi rakiplerinin önünde gitmesi dikkati çekti.

ANKET SALDIRI ÖNCESİ YAPILDI

Anket, 7 eyaletin her birinde, 4-12 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 1000 katılımcıyla gerçekleştirildi.

ABD'de yapılan Başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor. Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip "kararsız seçmen" olarak gördükleri bu salıncak eyaletlerde yoğunlaştırıyor.