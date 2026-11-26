ABD’de kaçak şekilde yaşayan El Salvador vatandaşı Ariel Velasquez-Morales’e kazı kazandan 1 milyon dolarlık büyük ödül çıktı. Elindeki çekle fotoğrafı paylaşılan Morales, yakayı ele verdi.

10 YILDIR KAÇAK

On yıldır yasa dışı şekilde ABD’de olduğu anlaşılan Molares için harekete geçildi. ICE ekipleri kaçak göçmeni 10 dolarlık bileti aldığı yerel marketin de yer aldığı East Boston mahallesinde yakaladı. Morales şimdi sınır dışı edilme süreciyle karşı karşıya.

DAHA ÖNCE SINIR DIŞI EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre Morales 2013'te Obama yönetimi döneminde Teksas'taki Rio Grande Vadisi'nden ülkeye yasa dışı girdi. Ancak göçmenlik hakimi önüne çıkması için tebligat verdi ve ücretsiz hukuki destek listesiyle serbest bıraktı.



ICE'nin açıklamasında, "Adalet Bakanlığına bağlı bir göçmenlik hakimi 2014'te Velasquez-Morales hakkında sınır dışı kararı verdi ancak ülkede yasa dışı kalmaya devam etti" denildi.

TRUMP’TAN UYARI

Yaşananların ardından ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihindeki en büyü Temmuz 2026 itibarıyla ICE gözetimindeki kişi sayısı yaklaşık 66 bine ulaşarak Trump'ın göreve başladığı bir yıl öncesine göre yüzde 70'e yakın arttı.

Öte yandan, ICE'a göre ödülü nakit almayı seçen Velasquez-Morales'e vergi öncesi tek seferde 650 bin dolar ödenmesi öngörülüyordu ancak paranın ne olacağı bilinmiyor.