Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı!
İskoçya'nın Glasgow kentinden Antalya'ya doğru hareket eden bir uçakta, sarhoş yolcu krizi yaşandı. Sarhoş adam uçağı birbirine kattı.
İskoçya'nın Glasgow kentinden Antalya'ya uçan yolcu uçağında sarhoş yolcu krizi yaşandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra sarhoş bir yolcu, elindeki içki şişesini uçuş görevlilerine vermek istemedi.
Görevlilerin ısrarına sinirlenen yolcu kavga çıkardı. Görevlilere saldıran yolcu ve yanındaki kız arkadaşı daha sonra apar topar koltuklarından kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından pilot, Newcastle Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Havalimanında uçağa giren polis, sarhoş adamı gözaltına aldı. Gecikme nedeniyle yaklaşık 200 kişiyi taşıyan uçak 5 saat rötarlı olarak Antalya'ya inebildi.
GEÇEN SENE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI
Geçen sene de Glasgow'dan hareket ederek Antalya'ya giden bir uçaktaki sarhoş İngiliz yolcu, kabin ekibine saldırmış, uçak Yunanistan'ın Selanik kentine acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.