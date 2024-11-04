Satoshi Nakamoto’nun kimliğinin açıklandığı toplantıda büyük hüsran

04 Kasım 2024 16:40 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 16:49

Dünyanın en büyük yatırım alanlarından biri olan Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliği halen merak ediliyor. Kanadalı Bitcoin uzmanı Peter Todd’ın Satoshi Nakamoto olduğu iddia edildi.

Dünyanın en büyük yatırım firmalarının işlem yaptığı ve iki trilyon dolarlık kripto para​ endüstrisinin temelini oluşturan Bitcoin​, hala kurucusu Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliğini merak ettiriyor. Bitcoin’in meteorit gibi yükselişi sırasında birçok kişi Satoshi’nin kim olduğunu çözmeye çalıştı, ancak henüz başarılı olan olmadı.

Son olarak, HBO tarafından yayımlanan bir belgesele göre, Kanadalı Bitcoin uzmanı Peter Todd’ın Satoshi Nakamoto olduğu iddia edildi. Ancak Todd, bu iddiaları reddetti ve bu durum kripto para dünyasında pek de önemsenmedi.

TOPLANTI İÇİN BİLET SATIŞI YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde, Satoshi Nakamoto’nun basın toplantısında kimliğini açıklayacağı haberi dikkat çekti. Satoshi’nin kimliği, kripto endüstrisini kökünden etkileyen bir yazılımcı olarak büyük ilgi uyandırıyor. Kendisi, bir milyondan fazla Bitcoin’in sahibi ve bu da onu potansiyel olarak milyarder yapıyor.

Ancak basın toplantısına katılmak için önceden ödeme yapılması gerekti. İlk sırada oturmak isteyenler için bilet fiyatı 100 pound olarak belirlendi. Ayrıca, soru sorma hakkı için 50 pound daha talep edildi. Organizasyonun sahibi Charles Anderson, sahnede “Satoshi” ile röportaj yapmanın ayrıcalığı için 500 pound harcamaya teşvik etti.

BEN SATOSHİ NAKAMOTO'YUM İDDİASI

Toplantıya katılım beklenenden az oldu; sadece birkaç gazeteci oradaydı. Birçok kişi etkinliğin gerçekliğinden şüphe duyuyordu. Sonunda, sahneye çıkan bir adam olan Stephen Mollah, “Ben Satoshi Nakamoto’yum ve Bitcoin’i Blockchain teknolojisiyle ben yaptım” dedi. Ancak, saatler geçmesine rağmen sözlerini destekleyen herhangi bir kanıt sunamadı.

Daha önce Satoshi Nakamoto olduğu iddia edilen birçok isim bulunuyor. 2014’te Newsweek, Satoshi’nin Dorian Nakamoto olduğunu öne sürdü; fakat bu kişi bunu yalanladı. Bir yıl sonra, Avustralyalı bilim insanı Craig Wright’ın Satoshi olduğu iddia edildi; ancak o da ispat sağlayamadı. Ünlü teknoloji milyarderi Elon Musk da bu iddiaları reddetti.

Satoshi’nin kim olduğu gerçekten önemli mi? Kripto para piyasası artık Google’dan daha değerli. İnsanların, bu kadar büyük bir ekonomik gücü yöneten kişinin kim olduğunu bilmeden işlerin böyle devam etmesi pek olası görünmüyor.

ÖZEL HAYATI DA MERAK KONUSU OLABİLİR

Satoshi’nin kimliğini gizli tutmasının iyi bir nedeni olabilir. Mevcut Bitcoin serveti, Satoshi’yi 69 milyar dolara kadar zengin yapabilir. Gerçek kimliği ortaya çıkarsa, özel hayatı da büyük bir merak konusu olacaktır. Peter Todd, Satoshi olduğu iddiaları nedeniyle güvenliğinden endişe ettiğini belirtti.

Kripto para dünyasında birçok kişi, bu belirsizliğin sürmesinden memnun. Adam Back, “Hiç kimse Satoshi’nin kim olduğunu bilmiyor ve bu da iyi bir şey,” diyerek durumu özetliyor. Bitcoin podcaster’ı Natalie Brunell, Satoshi’nin anonimliğinin hem kasıtlı hem de hayati olduğunu savunuyor; çünkü bu, Bitcoin’in bir lideri ya da merkezi bir figürü olmamasını sağlıyor, bu da sistemin daha güvenilir hale gelmesine yardımcı oluyor.

Sussex Üniversitesi finans profesörü Carol Alexander ise bu durumu dikkat çekici buluyor. Ona göre, Satoshi’nin kim olduğu sorusu, kripto paraların ekonomiyi nasıl değiştireceğine dair daha derin bir araştırmanın önüne geçiyor.