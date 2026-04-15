Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, yaptığı resmi duyuruyla, fosil yakıtlara bağımlılığı sonlandırmak adına yeni inşa edilecek binalarda doğalgazlı ısıtma sistemlerinin kurulumunu yasaklayacaklarını duyurdu. Çok daireli konutları da kapsayan yasak kararına, ulaştırma ve ısınma alanında yapılan elektrifikasyon yatırımları eşlik ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Savaş Fransa'da kuralları değiştirdi: Doğalgaza yasak Fransa, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak ve enerji bağımsızlığını artırmak amacıyla yeni binalarda doğalgazlı ısıtma sistemlerini yasaklayacak ve elektrifikasyon yatırımlarını hızlandıracak. Yeni inşa edilecek binalarda doğalgazlı ısıtma sistemlerinin kurulumu yasaklanacak. Ulaştırma ve ısınma alanında elektrifikasyon yatırımları artırılacak. Elektrifikasyon bütçesi 2030'a kadar yıllık 5,5 milyar eurodan 10 milyar euroya çıkarılacak. 2050 yılına kadar iki milyon sosyal konut gaz altyapısından koparılacak. Her yıl bir milyon adet yerli üretim ısı pompası kurulması planlanıyor. Tüketicilerin ısınma maliyetlerinin yarı yarıya düşürülmesi öngörülüyor.

Başbakanlık konutundan halka seslenen Lecornu, Orta Doğu bölgesindeki çatışmaların Avrupa'yı doğrudan etkilediğini vurgulayarak, petrol ve doğalgaza bağımlı oldukları sürece başkalarının savaşlarının bedelini ödeyeceklerini belirtti.

Ülkenin sahip olduğu nükleer temelli yerli elektrik üretim kapasitesinin büyük bir avantaj olduğunu belirten başbakan, 2030'a kadar enerji tüketiminin yüzde 60 oranında karbonsuz kaynaklardan sağlanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

ELEKTRİFİKASYON BÜTÇESİ İKİ KATINA ÇIKIYOR

Hükümet kanadından gelen bilgilere göre, elektrifikasyon süreçlerine ayrılan destek 2030 yılına kadar yıllık 5,5 milyar eurodan 10 milyar euroya çıkarılacak. Lecornu, bütçe artışının yepyeni bir fon oluşturmak yerine mevcut enerji harcamalarındaki kesintiler ile kamu yardımlarının yeniden yapılandırılmasıyla sağlanacağının altını çizdi.

Sıfır karbon hedefine ulaşmak amacıyla 2050 yılına kadar tam iki milyon sosyal konut gaz altyapısından tamamen koparılacak. Hükümet aynı zamanda tamamen yerli üretim olan ısı pompalarından her yıl bir milyon adet kurmayı planlıyor. Tüketicilerin ısınma maliyetlerinin de yarı yarıya düşürülmesi öngörülüyor.