Savaş Fransa'da kuralları değiştirdi: Doğalgaza yasak

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, yaptığı resmi duyuruyla, fosil yakıtlara bağımlılığı sonlandırmak adına yeni inşa edilecek binalarda doğalgazlı ısıtma sistemlerinin kurulumunu yasaklayacaklarını duyurdu. Çok daireli konutları da kapsayan yasak kararına, ulaştırma ve ısınma alanında yapılan elektrifikasyon yatırımları eşlik ediyor.
Başbakanlık konutundan halka seslenen Lecornu, Orta Doğu bölgesindeki çatışmaların Avrupa'yı doğrudan etkilediğini vurgulayarak, petrol ve doğalgaza bağımlı oldukları sürece başkalarının savaşlarının bedelini ödeyeceklerini belirtti.
Ülkenin sahip olduğu nükleer temelli yerli elektrik üretim kapasitesinin büyük bir avantaj olduğunu belirten başbakan, 2030'a kadar enerji tüketiminin yüzde 60 oranında karbonsuz kaynaklardan sağlanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Hükümet kanadından gelen bilgilere göre, elektrifikasyon süreçlerine ayrılan destek 2030 yılına kadar yıllık 5,5 milyar eurodan 10 milyar euroya çıkarılacak. Lecornu, bütçe artışının yepyeni bir fon oluşturmak yerine mevcut enerji harcamalarındaki kesintiler ile kamu yardımlarının yeniden yapılandırılmasıyla sağlanacağının altını çizdi.
Sıfır karbon hedefine ulaşmak amacıyla 2050 yılına kadar tam iki milyon sosyal konut gaz altyapısından tamamen koparılacak. Hükümet aynı zamanda tamamen yerli üretim olan ısı pompalarından her yıl bir milyon adet kurmayı planlıyor. Tüketicilerin ısınma maliyetlerinin de yarı yarıya düşürülmesi öngörülüyor.