Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Savaş Fransa'da kuralları değiştirdi: Doğalgaza yasak

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, 2027 yılı itibarıyla yeni binalarda doğalgaz kullanımının tamamen yasaklanacağını duyurdu. Peki bu kararın sebebi ne?

Savaş Fransa'da kuralları değiştirdi: Doğalgaza yasak
Murat Makas
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 13:28
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 13:31

Başbakanı Sébastien Lecornu, yaptığı resmi duyuruyla, fosil yakıtlara bağımlılığı sonlandırmak adına yeni inşa edilecek binalarda doğalgazlı ısıtma sistemlerinin kurulumunu yasaklayacaklarını duyurdu. Çok daireli konutları da kapsayan yasak kararına, ulaştırma ve ısınma alanında yapılan elektrifikasyon yatırımları eşlik ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Fransa, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak ve enerji bağımsızlığını artırmak amacıyla yeni binalarda doğalgazlı ısıtma sistemlerini yasaklayacak ve elektrifikasyon yatırımlarını hızlandıracak.
Yeni inşa edilecek binalarda doğalgazlı ısıtma sistemlerinin kurulumu yasaklanacak.
Ulaştırma ve ısınma alanında elektrifikasyon yatırımları artırılacak.
Elektrifikasyon bütçesi 2030'a kadar yıllık 5,5 milyar eurodan 10 milyar euroya çıkarılacak.
2050 yılına kadar iki milyon sosyal konut gaz altyapısından koparılacak.
Her yıl bir milyon adet yerli üretim ısı pompası kurulması planlanıyor.
Tüketicilerin ısınma maliyetlerinin yarı yarıya düşürülmesi öngörülüyor.
Başbakanlık konutundan halka seslenen Lecornu, Orta Doğu bölgesindeki çatışmaların Avrupa'yı doğrudan etkilediğini vurgulayarak, petrol ve doğalgaza bağımlı oldukları sürece başkalarının savaşlarının bedelini ödeyeceklerini belirtti.

Ülkenin sahip olduğu nükleer temelli yerli elektrik üretim kapasitesinin büyük bir avantaj olduğunu belirten başbakan, 2030'a kadar enerji tüketiminin yüzde 60 oranında karbonsuz kaynaklardan sağlanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

ELEKTRİFİKASYON BÜTÇESİ İKİ KATINA ÇIKIYOR

Hükümet kanadından gelen bilgilere göre, elektrifikasyon süreçlerine ayrılan destek 2030 yılına kadar yıllık 5,5 milyar eurodan 10 milyar euroya çıkarılacak. Lecornu, bütçe artışının yepyeni bir fon oluşturmak yerine mevcut enerji harcamalarındaki kesintiler ile kamu yardımlarının yeniden yapılandırılmasıyla sağlanacağının altını çizdi.

Sıfır karbon hedefine ulaşmak amacıyla 2050 yılına kadar tam iki milyon sosyal konut gaz altyapısından tamamen koparılacak. Hükümet aynı zamanda tamamen yerli üretim olan ısı pompalarından her yıl bir milyon adet kurmayı planlıyor. Tüketicilerin ısınma maliyetlerinin de yarı yarıya düşürülmesi öngörülüyor.

