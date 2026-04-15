Trump'ın yardımcısı JD Vance'a soğuk duş: Gazze'de neden soykırım yapıyorsunuz

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Georgia eyaletinde düzenlenen Turning Point USA adlı etkinlikte İran ile devam eden müzakereleri, yaklaşık bir haftadır yürürlükte olan kırılgan ateşkes ve bölgedeki gelişmelere değindi.

Vance, müzakerecilerin hafta sonu Pakistan'da çok büyük ilerleme kaydettiğini bildirdi. "Burada ilginç olan şu ki, 6-7 gündür yürürlükte olan bir ateşkesimiz var. Ateşkes devam ediyor" diyen JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile küçük bir anlaşma aramadığını bunun yerine "Trumpvari büyük bir pazarlık" yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Trump, "Büyük bir anlaşma yapmak istiyor ve İran'a temelde sunduğu şey çok basit. ‘Eğer normal bir ülke gibi davranmaya razıysanız, biz de sizi ekonomik olarak normal bir ülke gibi ele almaya razıyız' dedi. Küçük bir anlaşma istemiyor" diye ekledi.

İki ülke arasında büyük bir güvensizlik olduğunu kaydeden Vance, "Bu sorunu bir gecede çözemezsiniz" ifadelerini kullandı.

JD VANCE YUHALANDI

JD Vance, etkinlikte konuştuğu sırada yuhalandı. Vance, öğrencilerle bir araya geldiği etkinlikte yaptığı konuşma sırasında Papa 14. Leo ile yaşananlara değindi. Papa'nın Trump'ın İran'a karşı savaşı hakkındaki duruşuna katılmadığını açıklamaya başlayan Vance, Papa'nın "Tanrı asla kılıç kullananların yanında değildir" dediğini hatırlattı.

Papa'nın "barış savunucusu" olmasından hoşlandığını söyleyen Vance, "Tanrı'nın asla kılıç kullananların yanında olmadığını nasıl söyleyebilirsiniz? Tanrı, Fransa'yı Nazilerden kurtaran Amerikalıların yanında mıydı? Tanrı, Holokost kamplarını özgürleştiren Amerikalıların yanında mıydı? Bence cevap kesinlikle evet" ifadelerini kullandı.

''GAZZE'DE NEDEN SOYKIRIM YAPIYORSUNUZ?''

Vance konuşurken, seyircilerden biri "İsa Mesih soykırımı desteklemez" diye bağırdı. Vance, bağıran kişiye yanıt vererek "Evet, katılıyorum, İsa Mesih kesinlikle soykırımı desteklemez. Bence bu oldukça basit bir ilke" dedi. Vance'ı protesto eden kişi bu kez "Gazze'de neden soykırım yapıyorsunuz?" diyerek bağırdı. Vance kendisine bağıran kişiye seslenerek "Biz geldiğimizde, Gazze'deki insani durum tam bir felaketti. Gazze'de barış anlaşmasını kimin sağladığını biliyor musunuz?Donald J. Trump" yanıtını verdi.

PROTESTOCU SALONDAN ÇIKARILDI

Seyircilerin alkışlamaya başladığı Vance, "Gazze'de olanlar hakkında şikayet etmek istiyorsanız, neden önceki yönetimdeki Joe Biden hakkında şikayet etmiyorsunuz? Biz bu sorunu çözen yönetimdik" ifadelerini kullandı. Adı açıklanmayan protestocu ise "Çocukları öldürüyorsunuz, çocukları bombalıyorsunuz" diye bağırırken salondan çıkarıldı.