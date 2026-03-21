Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Savaşta nükleer sızıntı tehlikesi! İran İsrail'in stratejik noktasını vurdu, UAEA açıklama yaptı

İran, İsrail'in en stratejik noktasını hedef aldı. Nükleer tesislerin olduğu Dimona kentine yönelik saldırılarda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) nükleer sızıntı tehlikesine ilişkin açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 23:42
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 23:42

ABD- saldırılarına cevap veren misilleme üstüne misilleme yapıyor. İran İsrail'in en kritik bölgesini hedef aldı. İsrail'in Dimona kentine yönelik sonucu yaralı sayısının 51’e yükseldiği açıklandı.

EİLAT KENTİNDE DE SİREN SESLERİ DUYULDU

İran'ın İsrail'e yönelik son saldırıları doğrultusunda ülkenin güneyinde bulunan Eilat kentinde de siren sesleri duyuldu. İlk incelemelere göre saldırıda tespit edilen tehditler hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. İsrail için stratejik nokta olan ve yakınında olan bölge için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) açıklama yaptı.

NÜKLEER SIZINTI YOK

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail’in Dimona kentinde Negev Nuclear Research Center’da herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.

Yetkililer olay sonrası anormal radyasyon seviyeleri ölçülmediğini belirtirken, UAEA gelişmeleri yakından izlediğini ve ek bilgi toplamayı sürdüreceğini duyurdu.

DİMONA'DAKİ NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ

Dimona kentinin, Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'ne ev sahipliği yaptığı biliniyor. Söz konusu tesisin, İsrail'in nükleer programında kritik bir rol oynadığı ve ülkenin uzun süredir sürdürdüğü "nükleer belirsizlik" politikası çerçevesinde stratejik önem taşıdığı düşünülüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Dimona'ya yönelik saldırıda hava savunma sistemlerinin tespit edilen tehdidi engellemek için devreye girdiği ancak füzeyi imha etmeyi başaramadığı belirtilmişti.

ETİKETLER
#İsrail
#iran
#füze saldırısı
#Nükleer Tesis
#Dimona
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.