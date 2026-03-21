Savaşta nükleer sızıntı tehlikesi! İran İsrail'in stratejik noktasını vurdu, UAEA açıklama yaptı

ABD-İsrail saldırılarına cevap veren İran misilleme üstüne misilleme yapıyor. İran İsrail'in en kritik bölgesini hedef aldı. İsrail'in Dimona kentine yönelik füze saldırısı sonucu yaralı sayısının 51’e yükseldiği açıklandı.

EİLAT KENTİNDE DE SİREN SESLERİ DUYULDU

İran'ın İsrail'e yönelik son saldırıları doğrultusunda ülkenin güneyinde bulunan Eilat kentinde de siren sesleri duyuldu. İlk incelemelere göre saldırıda tespit edilen tehditler hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. İsrail için stratejik nokta olan ve yakınında nükleer tesis olan bölge için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) açıklama yaptı.

NÜKLEER SIZINTI YOK

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail’in Dimona kentinde Negev Nuclear Research Center’da herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.

Yetkililer olay sonrası anormal radyasyon seviyeleri ölçülmediğini belirtirken, UAEA gelişmeleri yakından izlediğini ve ek bilgi toplamayı sürdüreceğini duyurdu.

DİMONA'DAKİ NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ

Dimona kentinin, Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'ne ev sahipliği yaptığı biliniyor. Söz konusu tesisin, İsrail'in nükleer programında kritik bir rol oynadığı ve ülkenin uzun süredir sürdürdüğü "nükleer belirsizlik" politikası çerçevesinde stratejik önem taşıdığı düşünülüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Dimona'ya yönelik saldırıda hava savunma sistemlerinin tespit edilen tehdidi engellemek için devreye girdiği ancak füzeyi imha etmeyi başaramadığı belirtilmişti.