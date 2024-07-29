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Sayısı milyarları bulabilen yusufçuklar plaja indi! Ortaya ilginç görüntüler çıktı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
29 Temmuz 2024 15:52 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:54

ABD'nin Rhode Island eyaletindeki bir sahilde denizin ve güneşin tadını çıkaranlar, yusufçuk sürüsünün saldırısına uğradı. O anlar amatör kameraya yansıdı. 

ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Misquamicut Plajı'nda hafta sonu keyifler kaçtı. Plaja adeta bir böcek bulutu çöktü. Yusufçuk sürüsü, plaja indi ve şemsiyelerin, sandalyelerin her yerinde vızıldamaya başladı. Plajdakiler, yüzlerini havlularla korumaya çalışırken o anlara tanık olan bir kişi, "Misquamicut Eyalet Plajı'nda güzel bir günün tadını çıkarırken, yusufçuk kıyametine maruz kaldık" diyerek o anları anlattı. 

Sayısı milyarları bulabilen yusufçuklar plaja indi! Ortaya ilginç görüntüler çıktı - 1. Resim

ÜRKÜTÜCÜ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ürkütücü görüntülerde, plajdaki bazı insanların siper almak için yerlere sığındığını, arabalarına doğru koştuğu görülürken bazıları sadece izleyip güldü. Bazı çocuklar çığlık attı, diğerleri ise kürek ve su kovalarıyla geçen böceklere saldırdı.

Sayısı milyarları bulabilen yusufçuklar plaja indi! Ortaya ilginç görüntüler çıktı - 2. Resim

Bir diğer tanık Richard Sontag ise olayı "istila" olarak nitelendirdi.

Sayısı milyarları bulabilen yusufçuklar plaja indi! Ortaya ilginç görüntüler çıktı - 3. Resim

YUSUFÇUKLARIN SAYISI MİLYARLARA ULAŞABİLİYOR

Uzmanlar, sürülerdeki yusufçukların sayısının milyarlara ulaşabildiğini hatta zaman zaman grupların büyüklüğü nedeniyle radar sistemlerine takıldığını, insanlar için ise bir tehlike oluşturmadıklarını açıkladı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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