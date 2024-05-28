Şeker hastası kızını şekerli yiyeceğe boğarak öldürdü!

28 May 2024 14:24 - Güncelleme : 28 May 2024 14:34

ABD'de akılalmaz bir olay gün yüzüne çıktı. 41 yaşındaki Tamara Banks adındaki anne, 4 yaşındaki şeker hastası kızı Karmity Hoeb'i genellikle şekerli meşrubattan oluşan bir diyetle besleyerek ölümüne neden oldu. Küçük kızın öldüğünde tüm dişlerinin çürümüş olduğu, hayatı boyunca hiç diş doktoruna götürülmediği anlaşıldı.

Savcı Yardımcısı Clay Tharp, konuya ilişkin "Bu çocuğun ölmesi için kasten uğraşmışlar. Bu şimdiye kadar karşılaştığım en trajik vakalardan biri olabilir" açıklamasında bulundu.

ŞEKER HASTASIYDI VE HİÇ TEDAVİ GÖRMEDİ

Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezinde yaşam destek ünitesine bağlanan küçük kızın beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Karmity'nin ölüm nedeninin, diyabetli kişilerin hayatını tehdit eden bir durum olan "diyabetik ketoasidoz" olduğu ve hiç tedavi görmediği belirlendi.

Tamara Banks, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DOKTORDAN 'ÇOCUKLARDA DİYABET' UYARISI

Amerikan Pediatri Akademisi'nin Ohio bölümü başkanı Chris Peltier, çocukların hızla diyabet hastası olabileceğini ve tedavi edilmezse hızla komaya girebileceğini ve ölebileceğini açıkladı.