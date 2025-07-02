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 | Berrak Arıcan

Sel trajediyi ortaya çıkardı: Evde dünyadan izole büyüyen 2 çocuk ilkel bir dilde iletişim kurabiliyor

İtalya'da meydana gelen sel bir trajediyi ortaya çıkardı. Bir evde 9 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğun dünyadan izole bir şekilde büyütüldüğü, annenin ilgisiz babanın ise çeşitli korkuları nedeniyle çocukların eve kapatıldığı ortaya çıktı.

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Sel trajediyi ortaya çıkardı: Evde dünyadan izole büyüyen 2 çocuk ilkel bir dilde iletişim kurabiliyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 10:54

İtalya'da meydana gelen sel felaketinin ardından yetkililer harekete geçti. Torino yakınlarındaki Lauriano kasabasında tahliye uyarısında bulunmak amacıyla polis evleri gezerken bir trajedi ortaya çıktı. Bir evde 9 yaşındaki erkek çocuk ve 6 yaşındaki kız kardeşinin dünyadan tamamen izole büyütüldüğü, çocukların tam olarak konuşamadığı bu yüzden kendi aralarında ilkel bir dil kullandığı anlaşıldı.

Sel trajediyi ortaya çıkardı: Evde dünyadan izole büyüyen 2 çocuk ilkel bir dilde iletişim kurabiliyor

Bakımsız ve harabe evde çöp yığınları arasında yaşayan ailenin adeta dış dünyadan gizlendiği, çocukların ise yaşlarına rağmen hala altlarının bezli olduğu fark edildi.

''SADECE ONLARI KORUMAK İSTEDİM''

Anne ve babanın Hollandalı olduğu, çocukların Almanya'da doğduğu ardından ailenin İtalya'ya taşındığı tespit edildi. 54 yaşındaki babanın heykeltıraş olduğu, Covid-19 salgını nedeniyle paranoyaklık seviyesinde çocuklarına zarar geleceği düşüncesiyle hareket ettiği belirtildi. Aile fark edildiğinde baba, "Çocuklarımı seviyorum ve sadece onları korumak istedim" açıklamasında bulundu. Evde dizüstü bilgisayar, müzik aletleri, kayak ekipmanları bulunurken, baba at binme ve müze gezileri dahi yaptıklarını iddia etti.

Sel trajediyi ortaya çıkardı: Evde dünyadan izole büyüyen 2 çocuk ilkel bir dilde iletişim kurabiliyor

ÇOCUKLAR İÇİN MAHKEME KARARI

Turin Çocuk Mahkemesi, "Çocukların bakımlarından sorumlu ebeveynler ya da akrabaları tarafından yeterli şekilde gözetilmediğine dair bulgular vardır" diyerek çocukların evden alınması kararını verdi. Metro.co'nun haberine göre 38 yaşındaki anne ise çocukları evde alınırken dahi ilgisiz tavırlar sergiledi.

Lauriano Belediye Başkanı Mara Baccolla, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Bu çok hassas bir mesele. Bu çocuklar nihayet dengeyi bulabilir ve adına yakışır bir yaşama kavuşabilir" dedi.

Komşular ise evde çocukların olduğundan haberleri olmadığını, öğrendiklerinde ise çok şaşırdıklarını söyledi.

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#sel felaketi
#Çocuk Tacizi
#İzolama
#Paranoyaklık
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#Dünya
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