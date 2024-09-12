Senelerin kapı tutucusu 38 milyon TL değerinde çıktı! Bir merak köşeyi döndürdü
Romanya'da bir köyde senelerce kapı tutucu olarak kullanılan taş milyonlarca yıllık çıktı. Üstelik taşın dudak uçuklatan bir değere sahip olduğu anlaşıldı.
Romanya'nın güneydoğusunda yaşayan bir kadının, seneler önce bir dere yatağında bulduğu ve kapı tutucu olarak kullandığı taşın servet değerinde olduğu ortaya çıktı. Yaşlı kadın hayatını kaybedince, evi bir akrabasına miras kaldı. Yeni ev sahibi, taşın göz alıcı renginden dolayı ne olduğunu merak edince ağızları açık bırakan gerçek ortaya çıktı.
1,1 MİLYON DEĞERİNDE AMBER TAŞI
Taşın, milyonlarca yıl önce ağaçlardan akan reçinenin fosilleşmesiyle oluşan amber olduğu çıktı. Uzmanlar, taşın değerinin 1,1 milyon dolar olduğunu açıkladı. Taş, incelendiğinde 38 ila 70 milyon yaşında olduğu anlaşıldı. Senelerce kapı tutucu olarak kullanılan amber taşının değeri, duyanların ağzını açık bıraktı.
ARTIK MÜZEDE SERGİLENİYOR
Sıcak tonlarıyla bilinen taş, özellikle Romanya'nın Buzau Nehri kıyısında bulunan "rumanit" olarak bilinen kırmızımsı bir kehribar ve 1920'lerden bu yana çıkarılıyor. Taş, şimdilerde Buzau İl Müzesi'nde sergileniyor.
Öte yandan benzer bir olay daha önce ABD Michigan'da yaşanmış, bir adamın kapı durdurucu olarak kullandığı taşın aslında 100 bin dolar değerinde bir meteorit olduğu ortaya çıkmıştı.
Allah senin belanı versin pis yaratık. Böylelerini idam edilmelidir.