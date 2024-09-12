Senelerin kapı tutucusu 38 milyon TL değerinde çıktı! Bir merak köşeyi döndürdü

12 Eylül 2024 09:30 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:20

Romanya'da bir köyde senelerce kapı tutucu olarak kullanılan taş milyonlarca yıllık çıktı. Üstelik taşın dudak uçuklatan bir değere sahip olduğu anlaşıldı.

Romanya​'nın güneydoğusunda yaşayan bir kadının, seneler önce bir dere yatağında bulduğu ve kapı tutucu olarak kullandığı taş​ın servet değerinde olduğu ortaya çıktı. Yaşlı kadın hayatını kaybedince, evi bir akrabasına miras kaldı. Yeni ev sahibi, taş​ın göz alıcı renginden dolayı ne olduğunu merak edince ağızları açık bırakan gerçek ortaya çıktı.

1,1 MİLYON DEĞERİNDE AMBER TAŞI​

Taş​ın, milyonlarca yıl önce ağaçlardan akan reçinenin fosilleşmesiyle oluşan amber olduğu çıktı. Uzmanlar, taş​ın değerinin 1,1 milyon dolar olduğunu açıkladı. Taş​, incelendiğinde 38 ila 70 milyon yaşında olduğu anlaşıldı. Senelerce kapı tutucu olarak kullanılan amber taş​ının değeri, duyanların ağzını açık bıraktı.

ARTIK MÜZEDE SERGİLENİYOR

Sıcak tonlarıyla bilinen taş​, özellikle Romanya​'nın Buzau Nehri kıyısında bulunan "rumanit" olarak bilinen kırmızımsı bir kehribar ve 1920'lerden bu yana çıkarılıyor. Taş​, şimdilerde Buzau İl Müzesi'nde sergileniyor.

Öte yandan benzer bir olay daha önce ABD Michigan'da yaşanmış, bir adamın kapı durdurucu olarak kullandığı taş​ın aslında 100 bin dolar değerinde bir meteorit olduğu ortaya çıkmıştı.