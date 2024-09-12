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Senelerin kapı tutucusu 38 milyon TL değerinde çıktı! Bir merak köşeyi döndürdü

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
12 Eylül 2024 09:30 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:20
Senelerin kapı tutucusu 38 milyon TL değerinde çıktı! Bir merak köşeyi döndürdü

Romanya'da bir köyde senelerce kapı tutucu olarak kullanılan taş milyonlarca yıllık çıktı. Üstelik taşın dudak uçuklatan bir değere sahip olduğu anlaşıldı. 

Romanya​'nın güneydoğusunda yaşayan bir kadının, seneler önce bir dere yatağında bulduğu ve kapı tutucu olarak kullandığı taş​ın servet değerinde olduğu ortaya çıktı. Yaşlı kadın hayatını kaybedince, evi bir akrabasına miras kaldı. Yeni ev sahibi, taş​ın göz alıcı renginden dolayı ne olduğunu merak edince ağızları açık bırakan gerçek ortaya çıktı. 

Senelerin kapı tutucusu 38 milyon TL değerinde çıktı! Bir merak köşeyi döndürdü - 1. Resim

1,1 MİLYON DEĞERİNDE AMBER TAŞI

Taş​ın, milyonlarca yıl önce ağaçlardan akan reçinenin fosilleşmesiyle oluşan amber olduğu çıktı. Uzmanlar, taş​ın değerinin 1,1 milyon dolar olduğunu açıkladı. Taş​, incelendiğinde 38 ila 70 milyon yaşında olduğu anlaşıldı. Senelerce kapı tutucu olarak kullanılan amber taş​ının değeri, duyanların ağzını açık bıraktı. 

Senelerin kapı tutucusu 38 milyon TL değerinde çıktı! Bir merak köşeyi döndürdü - 2. Resim

ARTIK MÜZEDE SERGİLENİYOR

Sıcak tonlarıyla bilinen taş​, özellikle Romanya​'nın Buzau Nehri kıyısında bulunan "rumanit" olarak bilinen kırmızımsı bir kehribar ve 1920'lerden bu yana çıkarılıyor. Taş​, şimdilerde Buzau İl Müzesi'nde sergileniyor. 

Senelerin kapı tutucusu 38 milyon TL değerinde çıktı! Bir merak köşeyi döndürdü - 3. Resim

Öte yandan benzer bir olay daha önce ABD Michigan'da yaşanmış, bir adamın kapı durdurucu olarak kullandığı taş​ın aslında 100 bin dolar değerinde bir meteorit olduğu ortaya çıkmıştı.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
taşromanya
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Selahattin 16 Şubat 2022 21:37

Allah senin belanı versin pis yaratık. Böylelerini idam edilmelidir.

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