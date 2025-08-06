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 | Berkay Alptekin

Servet harcadığı hobisi sırasında resmen av oldu: 1,5 tonluk 'kara ölüm' sonunu getirdi

ABD'li milyoner avcı Asher Watkins, Güney Afrika'da lüks safari sırasında avlanırken 'Kara Ölüm' lakaplı 1,5 ton ağırlığındaki Cape buffalo'nun saldırısına uğradı. Watkins, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Servet harcadığı hobisi sırasında resmen av oldu: 1,5 tonluk 'kara ölüm' sonunu getirdi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 17:16

ABD'li milyoner avcı Asher Watkins, 'da lüks bir sırasında feci şekilde hayatını kaybetti. Watkins, Afrika'nın en tehlikeli hayvanlarından biri olarak bilinen "Kara Ölüm" lakaplı Cape buffalo'nun saldırısına uğradı.

52 yaşındaki Watkins, Limpopo eyaletinde yer alan 50 bin dönümlük Bambisana arazisinde 10 bin dolarlık bir av turuna katılmıştı. Yanında profesyonel bir avcı ve iz sürücü bulunuyordu.

Servet harcadığı hobisi sırasında resmen av oldu: 1,5 tonluk 'kara ölüm' sonunu getirdi

Olay, geçtiğimiz pazar günü yaşandı. 1,5 ton ağırlığındaki dev buffalo, aniden fırlayarak yaklaşık 55 kilometre hızla Watkins'e saldırdı. Boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Watkins olay yerinde hayatını kaybetti. Buffalo'nun saldırı sonrası öldürülüp öldürülmediği ise bilinmiyor.

Safariyi düzenleyen Coenraad Vermaak Safaris şirketinden Hans Vermaak yaptığı açıklamada, "Müşterimiz ve dostumuz Asher Watkins'in trajik ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bu, tamamen beklenmedik ve kışkırtılmamış bir saldırıydı. Ailesine bu zor günlerinde destek oluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Servet harcadığı hobisi sırasında resmen av oldu: 1,5 tonluk 'kara ölüm' sonunu getirdi

"AFRİKA'NIN EN KORKULAN AVIDIR"

Watkins, ABD'nin Texas eyaletinde lüks çiftlikler satan Watkins Ranch Group'un sahibiydi ve Dallas Safari Club üyesiydi. Yakın arkadaşları onun dünya çapında bir av tüfeği koleksiyonuna sahip olduğunu ve kızına olan düşkünlüğüyle tanındığını belirtti. 2013'te boşandığı eşi Courtney ile ortak velayetini paylaştığı kızı Savannah, babasının ölüm haberini büyük bir şokla aldı.

Cape buffalo'lar her yıl Afrika'da yaklaşık 200 kişinin ölümüne neden oluyor ve avcılar için en ölümcül hayvanlardan biri olarak biliniyor. Ağırlıkları 1,5 tona kadar çıkabiliyor, uzunlukları 3,3 metreyi, boyları ise 1,7 metreyi bulabiliyor. Sert kemik yapısına sahip geniş boynuzları, saldırı anında ölümcül darbeler indirebiliyor.

Servet harcadığı hobisi sırasında resmen av oldu: 1,5 tonluk 'kara ölüm' sonunu getirdi

Safari şirketinin internet sitesinde bu tehlike şu sözlerle anlatılıyor: "Cape buffalo, Afrika'nın en korkulan avıdır. Av sırasında yaralansalar bile hızla karşı saldırıya geçebilir ve büyük bir hızla üzerinize gelirler. Bu hayvanı avlamak soğukkanlılık ve yüksek dikkat gerektirir."

Bu trajik olay, büyük av turizminin risklerini bir kez daha gözler önüne sererken, Watkins'in ailesi ve dostları yaşanan kaybın yasını tutuyor.

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ETİKETLER
#güney afrika
#safari
#Fidelity
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