Shrek filmlerinde eşek karakterine ilham olan Perry 30 yaşında yaşama veda etti

05 Ocak 2025 01:48 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 01:50

Shrek filmlerinde Eşek karakterine modellik yapan Perry, 30 yaşında yaşama veda etti. Hem park sakinlerinin hem de "Shrek" hayranlarının sevgilisi olan Perry, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu.

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Bol Park’ın sevilen minyatür eşeği Perry, uzun süredir mücadele ettiği laminitis (tırnak hastalığı) nedeniyle yaşadığı acılara son vermek için Perşembe günü uyutuldu. "Shrek" filmindeki Eşek karakterine ilham veren Perry, 30 yaşında hayatını kaybetti. Perry’nin bakıcısı Jenny Kiratli, eşeğin son dönemlerinde yaşadığı zorlukları anlatarak, onu kaybetmenin büyük bir üzüntü olduğunu belirtti.

SEVİLEN KARAKTERE İLHAM OLDU

1997 yılından beri Bol Park’ın bir parçası olan Perry, yıllardır ziyaretçilerin ve hayranlarının sevgisini kazanmıştı. Ancak son aylarda laminitis hastalığı nedeniyle ciddi ağrılar yaşamaya başladı. Sol arka bacağındaki başka bir rahatsızlık nedeniyle bu bacağını kullanamayan Perry, ağırlığını sağ tarafına vererek üç bacağı üzerinde duruyordu.

Perry’nin bakıcısı Jenny Kiratli, "Son bir aydır sürekli bir bacağını havada tutuyordu. Ağrıları dayanılmaz hale gelmişti," dedi. Perry’nin ağrılarını hafifletmek için akupunktur, lazer terapisi ve masaj gibi yöntemler denendi ancak bu tedaviler de yeterli olmadı. Durumunun iyileşmeyeceği anlaşılınca Perry’ye daha fazla acı çektirmemek adına uyutulmasına karar verildi.

"SHREK" FİLMİNDEKİ EŞEĞE İLHAM OLMUŞTU

Perry, "Shrek" filmindeki ünlü Eşek karakterine ilham kaynağı olmuştu. Shrek’in sevimli ve konuşkan yol arkadaşı olan Eşek, mizahi ve sıcak tavırlarıyla tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi kazandı. Filmin ana karakterlerinden biri olan Eşek, yalnızca Shrek ile olan dostluğuyla değil, izleyicilere verdiği samimiyet ve neşeyle de unutulmaz bir figür haline geldi. Perry'nin hayatı, bu sevilen karakterin ardındaki gerçek hikaye olarak onu hayranların gözünde daha da özel bir yere taşıdı.