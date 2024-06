Shrek 5 filmi 2025 yılında geliyor, Eşek karakterine özel ayrı bir film de yapım aşamasında

24 Haziran 2024 23:38 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 00:07

Shrek hayranları, en son 2010 yılında vizyona giren "Shrek: Sonsuza Dek Mutlu" adlı 4. filminin ardından yeni bir Shrek filmi bekliyordu.

Sonunda beklenen açıklama geldi ve film hakkında tarih paylaşıldı.

Ayrıca sürpriz olarak, sevilen "Eşek" karakterine de özel bir film geleceği öğrenildi.

SHREK 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

DreamWorks, Shrek 5'in 2025 yılında vizyona gireceğini duyurdu.

DreamWorks ortaklarından Chris Meledandri, "Seslendirme kadrosunun geri dönmesini bekliyoruz. Görüşmeler an itibarıyla başlıyor ve aldığımız her işaret oyuncuların geri dönmeye can attığı yönünde" dedi.

EŞEK KARAKTERİNE ÖZEL FİLM GELİYOR

NBCUniversal çalışanlarından birinin LinkedIn paylaşımıyla ortaya çıkan bilgiye göre, Shrek 5'in yanı sıra Eşek karakterine özel ayrı bir film de yapım aşamasında.

Bu haber, Shrek hayranlarını daha da heyecanlandırdı.

Michael Myers, Cameron Diaz ve Eddie Murphy dahil olmak üzere orijinal seslendirme kadrosunun geri dönmesi bekleniyor.