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 | Dilek Ulusan

Inception filminin yıldızı Marion Cotillard ile Guillaume Canet ayrıldı

Oscar ödüllü oyuncu Marion Cotillard ile Fransız oyuncu Guillaume Canet'in 18 yıllık evliliği sona erdi. Ünlü çift, 2003 yılında Cesaretin Var Mı Aşka? (Love Me If You Dare) filminin setinde tanıştı.

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Inception filminin yıldızı Marion Cotillard ile Guillaume Canet ayrıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 16:06

Oscar ödüllü oyuncu Marion Cotillard ile Fransız oyuncu Guillaume Canet'in 18 yıllık evlilikleri bitti. 2003 yılında Love Me If You Dare (Cesaretin Var Mı Aşka?) adlı filmde başrolleri paylaşan Cotillard ve Canet ayrılık kararı aldı. People dergisinin haberine göre, 49 yaşındaki Cotillard ile 52 yaşındaki Canet ayrılık nedenlerini açıklamadı ancak çiftin anlaşarak yollarını ayırdığı öğrenildi.

MARION COTİLLARD EŞİNDEN AYRILDI

Ünlü çift, 2003 yılında Cesaretin Var Mı Aşka? (Love Me If You Dare) filminin setinde tanıştı ve 2011'de ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Marcel adında bir oğulları olan çift, daha sonra bir kız bebek sahibi oldu. Cotillard, Fransız şarkıcı Edith Piaf'u oynadığı "La Vie en Rose" adlı filmle 2008 yılında Oscar ödülüne layık görüldü.

Inception filminin yıldızı Marion Cotillard ile Guillaume Canet ayrıldı

CESARETİN VAR MI AŞKA? SETİNDE TANIŞTILAR

Ünlü çift, 2003 yılında Cesaretin Var Mı Aşka? (Love Me If You Dare) filminin setinde tanıştı ve 2011'de ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Marcel adında bir oğulları olan çift, daha sonra bir kız bebek sahibi oldu. Cotillard, Fransız şarkıcı Edith Piaf'u oynadığı "La Vie en Rose" adlı filmle 2008 yılında Oscar ödülüne layık görüldü.

Inception filminin yıldızı Marion Cotillard ile Guillaume Canet ayrıldı
ETİKETLER
#evlilik
#ayrılık
#hollywood
#oscar
#Marion Cotillard
#Guillaume Canet
#La Vie En Rose
#Magazin
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