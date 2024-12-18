Sıcak duş alan adam bacağını kaybetti! Doktorlar uyarıda bulundu

18 Aralık 2024 14:58 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 15:13

Tayvan'da yaşayan 53 yaşındaki Ah Quan isimli bir adam sıcak duş aldıktan kısa bir süre sonra hastanelik oldu. Bacaklarında yanıklar ve kabarcıklar oluşan adamın, bir bacağı ampüte edildi. Doktorlar olay sonrası uyarıda bulundu.

Tayvan'da yaşayan 53 yaşındaki Ah Quan isimli bir adam sıcak suyla duş aldıktan sonra hastanelik oldu. Quan'ın bacaklarında ciddi yaralar oluşurken, doktorlar 53 yaşındaki adamın tip 2 diyabet hastası olduğunu fakat uzun süredir kan şekeri seviyesini kontrol etmeyi ihmal ettiğini ifade etti.

Kan şekerinin kontrol edilmemesi ayaklarındaki sinirlerin etrafında yer alan küçük kan damarlarında ciddi hasara yol açtı ve sıcak suyla yaralar daha da derinleşti.

HAYATI İÇİN BACAĞINI KAYBETTİ

Yaralar antibiyotik tedavisiyle iyileştirildi ancak 4 ayak parmağı kurtarılamadı. Bu noktada doktorlar hastanın hayatını kurtarmak için bacağını ampüte etmek zorunda kaldı.

Tayvan Gaziler Hastanesi Metabolizma Bölümünde doktor olan Dr. Yu-Rui Chang, "Diyabette kan şekerinin yüksekliği damarlara kolaylıkla zarar verebilir. Nöropati ve retinopatiye neden olabilir. Bu nedenle kan şekeri seviyesinin kontrolüne büyük önem verilmelidir" ifadelerine yer verdi.