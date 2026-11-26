Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden 250 Ukraynalı askere ait olduğu belirtilen cenazelerin, Ukrayna tarafına teslim edildiği belirtildi.

Rusya'yla yapılan cenaze değişimi kapsamında Kiev'e teslim edilen ölen askerlerin kimliklerinin tespiti için gereken çalışmaların yapılacağı kaydedilen açıklamada, sürece sağladığı destekten dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerine teşekkür edildi.

RUSYA'YA 22 ASKERİN CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

Rus basınında yer alan haberlerde ise Ukrayna tarafına 250 askerin cenazesinin teslim edildiği, 22 Rus askerinin cenazesinin de alındığı belirtildi.