Romanya'da şiddetli yağış sele dönüştü: 1 ölü

Romanya genelinde 9 şehirde gece boyunca şiddetli yağışlar etkili oldu. Yağışlardan en çok etkilenen Neamt ve Suceava şehirleri sele teslim oldu. Suceava’daki Brosteni kasabasında yağışların yol açtığı sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti.

HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

Acil müdahale ajansına göre, selin etkilediği bölgelerde binlerce ev hasar gördü, ana yollar trafiğe kapanırken, binaların çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi. Yüzlerce kişi tahliye edilirken, mahsur kalanları aramak için 3 helikopter görevlendirildi. Romanya Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bazı nehirlerde su seviyesinin rekor düzeylere ulaştığı, yıkılan köprülerin onarım çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.