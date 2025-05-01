'Yemen hava saldırıları skandalı'nın faturası ağır oldu: Trump, Waltz'ı görevden aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve yardımcısı Alex Wong, 'Signal Yemen hava saldırıları skandalı'nın ardından görevinden alındı.

Waltz, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal sohbet grubuna Amerikalı bir gazeteciyi “yanlışlıkla” eklemesinin ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

"SİSTEM DÜZGÜN İŞLEMİYOR"

Waltz'ın görevden alınmasında sadece Husilere’e yönelik saldırı planın sızdırılmasının etkili olmadığı ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’a kıyasla savaşa daha istekli olması ve ulusal güvenlik danışmanının temel rolü olan kurumlar arası politika koordinasyonunu etkili şekilde sağlayamamasının da etkili olduğu iddia edildi. Kaynaklardan biri, "Waltz döneminde sistem düzgün işlemiyor" dedi.

Waltz’ın görevden alınması Trump’ın geçtiğimiz ocak ayında göreve başlamasından bu yana kabinesindeki ilk büyük revizyon olacak. Waltz'ın yardımcısı, Asya uzmanı ve Trump'ın ilk döneminde Kuzey Kore odaklı Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olan Alex Wong'un da görevini bıraktığı iddia edildi. Waltz'in yerine kimin geçeceği henüz bilinmezken, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff öne çıkan isimler arasında yer alıyor.