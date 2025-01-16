Sıkıntıdan başladığı hobisiyle milyoner oldu! Siparişler yığıldı

16 Ocak 2025 16:35 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 17:09

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Alesia, hobisini işe çevirdi. Çevresinden aldığı destekle kendine yeni bir gelir kapısı açan genç kadın kısa sürede binlerce sipariş aldı ve milyoner oldu.

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Alesia, işsiz kaldığı bir dönem evde yeni bir hobi edindi. Sıkıntıdan edindiği hobi ise bir süre sonra işi haline geldi. İnternette izlediği videolarla evde kendi kendine buzdolabı magneti yapmaya başlayan genç kadın, çevresindekilerden çok sayıda talep alınca hobisini işe çevirdi.

BİR AYDA 5 MİLYON TL KAZANDI

Kendine sosyal medyada 'myheartprinted' isimli bir sayfa açan Alesia, platform sayesinde çok daha fazla kişiye ulaştı. Zamanla Alesia'ya binlerce sipariş gelmeye başladı. Kısa sürede ürünlerini satışa sunan Alesia, sadece aralık ayında 129 bin 800 dolar yani yaklaşık 5 milyon TL kazandığını açıkladı.

Alesia, kazandığı paranın fotoğrafını çekip sosyal medyadaki paylaşımına, ''Aralık ayının sonuçları böyle! Unutmayın, bunlar noel için olan siparişlerin dışında'' notunu düştü.

BİNLERCE KİŞİ SİPARİŞ VERDİ

Bir video da çeken Alesia, müşterilerinden 3 bin 700'den fazla sipariş aldığını söyledi. Toplamda 44 binin üzerinde ayrı mıknatıs istendiğini belirten Alesia, "Bu yalnızca 19 günlük bir süreç. Siparişlerin toplamı 139 bin doların üzerinde. Arkadaşlarımdan ve ailemden müthiş bir destek gördüm. Herkes bu uğurda elinden geleni yaptı. Tatil sezonu sonuçlarını yayınladığımda ise aldığım mesajlar mükemmeldi!" şeklinde paylaşım yaptı.

Alesia'nın kazancı sadece maddi olmadı, takipçi sayısı da hızla arttı ve tanınırlığı bir üst seviyeye çıktı.