Sıkışık trafik artık parayla! ABD'de başlayan bir garip uygulama

05 Ocak 2025 16:13 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 16:26

ABD'de artık sıkışık trafik paraya tabi olacak. New York'ta 5 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelere girmek için sürücüler 9 dolara yani 318 TL'ye kadar para ödeyecek.

ABD, bazı bölgelerdeki şehir merkezi trafik sıkışıklığını azaltmak için sürücülerden para almaya başladı. New York​'ta hayata geçirilen yeni uygulamaya göre, 5 Ocak 2025 tarihinden itibaren bazı bölgelere araç girişleri ücretli hale geldi.

New York Times'ın haberine göre, Central Park'ın güneyinde yer alan Empire State Binası, Times Square ve Wall Street çevresine araçlarıyla giriş yapmak isteyen sürücüler, artık günlük 9 dolara yani 318 TL'ye kadar ücret ödeyecek. Ancak, bu ücret sadece yoğun saatlerde geçerli olacak. Diğer zaman dilimlerinde ise sürücüler 2,25 dolar ödeme yapacak.

SENELER İÇİNDE ÜCRET ARTACAK

Uygulama, zamanla daha da artırılacak. 2028 yılına kadar trafik yoğunluğu ücretinin 12 dolara (yaklaşık 425 TL), 2031 yılına kadar ise 15 dolara (yaklaşık 531 TL'ye) yükselmesi planlanıyor.

Bu düzenlemenin amacı, şehrin trafik sıkışıklığını azaltmak ve toplu taşıma altyapısını iyileştirmektir. New York Valisi Kathy Hochul, iki yıl önce sunduğu bu teklifi şikayetler nedeniyle ertelemiş, ancak revize ederek yeniden uygulamaya koymuştur.