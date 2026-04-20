Silah sesleri, 'vuruldum' çığlığı! Polisleri harekete geçiren olay bir 'oyun' çıktı

İngiltere'de polisleri harekete geçiren seslerin kaynağı bulununca bölge sakinleri rahat bir nefes aldı. Bir eve baskın için motorlu testereyle gelen polisler, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla endişeli halkı bilgilendirdi.

Silah sesleri, 'vuruldum' çığlığı! Polisleri harekete geçiren olay bir 'oyun' çıktı
İngiltere'de polisler, Southend-on-Sea'deki bir evde silah sesleri duyulduğuna dair ihbar aldı. Vatandaşlar, daireden silah seslerinin yanı sıra ''Vuruldum'' diye bağıran bir kişinin de olduğunu söyledi.

Silah sesleri, 'vuruldum' çığlığı! Polisleri harekete geçiren olay bir 'oyun' çıktı

İngiltere'de polise bir evden silah sesleri ve 'Vuruldum' çığlıkları geldiği ihbarı üzerine yapılan incelemede, gürültünün 'Call of Duty' adlı oyundan kaynaklandığı ortaya çıktı.
Southend-on-Sea'deki bir evden silah sesleri ve 'Vuruldum' diye bağıran bir kişi olduğu ihbarı yapıldı.
Olay yerine kar maskeli polisler, sağlık ekipleri ve hava ambulansı sevk edildi.
Bir polisin elinde olası ev baskını için motorlu testere bulunuyordu.
Gürültünün, güçlü hoparlör kullanan ve 'Call of Duty' oyunu oynayan bir kişiden geldiği anlaşıldı.
Polis, olayda ateşli silah kullanılmadığını ve kimsenin yaralanmadığını belirterek bölge sakinlerini bilgilendirdi.
Olay yerine kar maskesi takan polis memurları, sağlık ekipleri ve hava ambulansı çağrıldı. Bir polisin elinde ise olası ev baskını için motorlu testere bulunuyordu.

Silah sesleri, 'vuruldum' çığlığı! Polisleri harekete geçiren olay bir 'oyun' çıktı

SEBEBİ 'CALL OF DUTY' OYUNU ÇIKTI

Dailymail'in haberine göre, eve baskın yapmaya hazırlanan ekipler, evden gelen gürültünün '' oynayan ve güçlü bir hoparlör kullanan bir oyuncudan geldiğini fark etti.

Silah sesleri, 'vuruldum' çığlığı! Polisleri harekete geçiren olay bir 'oyun' çıktı

POLİS HALKI BİLGİLENDİRDİ

Polis, olayda herhangi bir ateşli silah kullanılmadığını, gürültülerin bir oyundan kaynaklandığı konusunda bölge sakinlerini bilgilendirdi. Essex polisi, "olay yerinde herhangi bir ateşli silah bulunmadığını ve kimsenin yaralanmadığını doğruladı.

Silah sesleri, 'vuruldum' çığlığı! Polisleri harekete geçiren olay bir 'oyun' çıktı

Öte yandan Call of Duty oyunu, ilk kez 2003'te piyasaya sürülen birinci şahıs nişancı oyunu, gerçek hayattaki askeri görevlerden esinlenen bazı oynanış unsurlarıyla savaşı simüle ediyor. Bu yüzden bölge sakinleri endişeli bir şekilde acil çağrıya başvurdu.

