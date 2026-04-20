Silah sesleri, 'vuruldum' çığlığı! Polisleri harekete geçiren olay bir 'oyun' çıktı

İngiltere'de polisler, Southend-on-Sea'deki bir evde silah sesleri duyulduğuna dair ihbar aldı. Vatandaşlar, daireden silah seslerinin yanı sıra ''Vuruldum'' diye bağıran bir kişinin de olduğunu söyledi.

Olay yerine kar maskesi takan polis memurları, sağlık ekipleri ve hava ambulansı çağrıldı. Bir polisin elinde ise olası ev baskını için motorlu testere bulunuyordu.

SEBEBİ 'CALL OF DUTY' OYUNU ÇIKTI

Dailymail'in haberine göre, eve baskın yapmaya hazırlanan ekipler, evden gelen gürültünün 'Call of Duty' oynayan ve güçlü bir hoparlör kullanan bir oyuncudan geldiğini fark etti.

POLİS HALKI BİLGİLENDİRDİ

Polis, olayda herhangi bir ateşli silah kullanılmadığını, gürültülerin bir oyundan kaynaklandığı konusunda bölge sakinlerini bilgilendirdi. Essex polisi, "olay yerinde herhangi bir ateşli silah bulunmadığını ve kimsenin yaralanmadığını doğruladı.

Öte yandan Call of Duty oyunu, ilk kez 2003'te piyasaya sürülen birinci şahıs nişancı oyunu, gerçek hayattaki askeri görevlerden esinlenen bazı oynanış unsurlarıyla savaşı simüle ediyor. Bu yüzden bölge sakinleri endişeli bir şekilde acil çağrıya başvurdu.