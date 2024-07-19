Şili'de 7.4'le sallandı! Deprem Peru'dan bile hissedildi

19 Temmuz 2024 06:30 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 06:31

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Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde TSİ 4,50'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssünün Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama olduğunu açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi. Peru'nun güney bölgeleri Tacna ile Arequipa'da da hissedilen depremin halkta büyük paniğe yol açtığı bilgisi paylaşıldı.

TSUNAMİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR OLUŞMADI

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (Senapred) yapılan açıklamada ise depremin muhtemel zararlarının değerlendirildiği ifade edildi.

Depreme ilişkin bir açıklama da Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nden (SHOA) geldi. SHOA deprem sonrası Şili kıyılarında ya da açıklarında tsunami uyarısını gerektirecek gerekli şartların oluşmadığı bilgisine yer verildi.