Murat Kurum: Depremzedelere her ay 25-30 bin konutu teslim edeceğiz

12 Temmuz 2024 14:32 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 14:39

Bakan Murat Kurum'dan deprem bölgesine ziyaret: 200 bin konut teslim edilecek

Bakan Murat Kurum'dan deprem bölgesine ziyaret: 200 bin konut teslim edilecek

Kemal Memişoğlu ile Murat Kurum TBMM'de yemin etti

Kemal Memişoğlu ile Murat Kurum TBMM'de yemin etti

Yeni kabine üyeleri Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu bugün Meclis'te yemin edecek

Yeni kabine üyeleri Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu bugün Meclis'te yemin edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da, İndere Afet Konutları ile Mara ve Musalla mahalleleri kentsel dönüşüm alanlarında incelemeler yaptı.

Burada açıklamalarda bulunan Murat Kurum, depremzedelere müjdeler verdi.

Kurum, "Çok daha hızlı çalışacağız. Her ay 25-30 bin konut teslim edeceğiz." dedi.

"ADIYAMAN'DA 8BİN 174 EVİMİZİ TESLİM ETTİK"

Murat Kurum'un açıklamalarının satır başları ise şöyle:

"Evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak. Adıyaman'da 8.174 evimizi vatandaşlarımıza teslim ettik. 45.444 inşaası devam ediyor. Adıyaman merkezde rezerv alanlarında 7 bölgede çalışmalar devam ediyor.

"KİRA YARDIMI YAPMAK SURETİYLE PROJELER GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Şehrin yeniden ticaret ve turizmi canlandırmak için çalışacağız. Burada taşınma ve kira yardımı yapmak suretiyle bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Çoğunluk istemezse vazgeçeceğiz.

Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda inşaat faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. İstiyoruz ki; Ulu Cami etrafında da yine şehre, Adıyaman'a yakışacak bir eser çıksın istiyoruz.

O bölgede de bir dönüşüm projesi gerçekleştirmek istiyoruz. İl özel idaremize gerekli desteği yaptık. Burada hızlı, vatandaşlarımızın taleplerini giderek adımları atıyor olacağız."