Şili'nin kalbinde şiddetli patlama! Şehir adeta alevlere teslim oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'nun kuzeyinde şiddetli bir patlama yaşandı. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı.

Sosyal medyaya yansıyan olaya ait görüntülerde gökyüzüne yükselen duman bulutları şehrin farklı noktalalarından görüldü.

PATLAMANIN NEDENİ GAZ TAŞIYAN KAMYON

Yerel radyo kanalı Radio Bio Bio'nun aktardığı habere göre, patlamanın gaz taşıdığı tahmin edilen bir kamyonun kaza yapması sonucu yaşandığı belirtildi.

Çevredeki araçların ve altyapının şiddetli patlamadan etkilendiği öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda aracın alev aldığı, alevlerin çevredeki bitki örtüsüne ve bölgede faaliyet gösteren tesislere sıçradığı aktarıldı.