Şimdiye kadar otelde unutulanların en tuhafı! Görevli yatağın altına bakınca şoke oldu

ABD'nin Michigan eyaletinde bir otelde ilginç bir olay meydana geldi. Şimdiye kadar otelde birçok eşya unutulmuştur fakat vahşi bir hayvanın unutulması herkesi şoke eden bir durum oldu.

ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan bir otelde, müşterinin ardından odayı temizlemek için giren görevli neye uğradığını şaşırdı. Görevli odaya yeğeniyle beraber girdiğinde yatağın altında bir şey olduğunu fark ettiler. Görevli Gary, ''Odayı temizlemek için içeri girdik ve yeğenim yatağın altına baktığında bir timsah oradaydı'' dedi.

OTELDE UNUTULAN EN TUHAF ŞEY

Dost canlısı bir timsahla karşı karşıya olduklarını ifade eden Gary, ''Korkmadım, polise haber verdim ve ekipler onu aldı'' diyerek yaşananları anlattı. Odada kalan misafire ulaştıklarını anlatan Gary, otel odasında timsah unutan kişinin bir hayvan bakıcısı olduğunu söyledi.

Yahoo News'in haberine göre otelde kalan kişinin timsahla beraber kaldığından haberi olmadığını söyleyen Gary, timsahın yaklaşık 1 metre boyunda olduğunu ve otel odasında unutulan 'en tuhaf şey' olduğunu söyledi.