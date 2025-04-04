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 | Berrak Arican

Simpsonlar Trump'ın ölüm gününü tahmin etti iddiası ortalığı karıştırdı! Açıklama gecikmedi

Şimdiye kadar geleceğe dair birçok olayı tahmin ettiği ileri sürülen Simpsonlar dizisi yeniden sosyal medyada gündem oldu. Viral olan görüntülerde ABD Başkanı Donald Trump'ın ne zaman öleceğine dair bir tarih verildiği öne sürülünce dizinin yapımcısı Matt Selman açıklama yaptı.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 12:27

Dünyadaki en uzun diziler arasında yerini alan Simpsonlar 37. yılında da geleceği tahmin etmelerine dair iddialar nedeniyle gündemden düşmüyor. Şimdiye akdar birçok yaşanacak olayı tahmin ettiği iddia edilen dizi bu kez de 'ABD Başkanı Donald Trump'ın öleceği günü' tahmin etti iddialarıyla konuşuldu. Sosyal medyada dönen görüntüler viral hale geldi ve herkes bunu konuşmaya başladı.

Simpsonlar Trump'ın ölüm gününü tahmin etti iddiası ortalığı karıştırdı! Açıklama gecikmedi

SIMPSONLAR'IN YAPIMCISINDAN AÇIKLAMA

Donald Trump'ın 12 Nisan 2025 tarihinde öleceği iddiaları dilden dile yayılırken sosyal medyada yayılan görüntülerde Trump'a benzeyen bir kişinin tabutta olduğu görüldü.

Simpsonlar Trump'ın ölüm gününü tahmin etti iddiası ortalığı karıştırdı! Açıklama gecikmedi

Çevresinde ise siyasilerden birkaç kişinin olduğu öne sürüldü. Tartışmalar sosyal medyada artarken Simpsonlar'ın yapımcısı Matt Selman'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Simpsonlar Trump'ın ölüm gününü tahmin etti iddiası ortalığı karıştırdı! Açıklama gecikmedi

Yapımcı Selman, ''Bu sahne hiçbir bölümde yer almadı'' diyerek iddiaları yalanladı ve sosyal medyadaki tartışmalara noktayı koydu.

Simpsonlar Trump'ın ölüm gününü tahmin etti iddiası ortalığı karıştırdı! Açıklama gecikmedi

'TRUMP'IN ÖLÜM GÜNÜ' İDDİASI İLK DEĞİL

Öte yandan daha önce de 2024 yılında Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından, Trump'ın tabutta olduğu ve üzerinde "R.I.P. Donald Trump 1946-2024" yazan manipüle edilmiş bir görsel dolaşıma girmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Simpsonlar dizisi ne zaman başladı?
Simpson ailesi, ilk kez 19 Nisan 1987 tarihinde kısa gösteriler olarak The Tracey Ullman Show'da yayınlandı.
ETİKETLER
#abd başkanlığı
#donald trump
#suikast
#sosyal-medya
#Simpsonlar
#Gelecek Tahminleri
#Matt Selman
#Tabut
#Dünya
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