Simpsonlar Trump'ın ölüm gününü tahmin etti iddiası ortalığı karıştırdı! Açıklama gecikmedi

Şimdiye kadar geleceğe dair birçok olayı tahmin ettiği ileri sürülen Simpsonlar dizisi yeniden sosyal medyada gündem oldu. Viral olan görüntülerde ABD Başkanı Donald Trump'ın ne zaman öleceğine dair bir tarih verildiği öne sürülünce dizinin yapımcısı Matt Selman açıklama yaptı.

Dünyadaki en uzun diziler arasında yerini alan Simpsonlar 37. yılında da geleceği tahmin etmelerine dair iddialar nedeniyle gündemden düşmüyor. Şimdiye akdar birçok yaşanacak olayı tahmin ettiği iddia edilen dizi bu kez de 'ABD Başkanı Donald Trump'ın öleceği günü' tahmin etti iddialarıyla konuşuldu. Sosyal medyada dönen görüntüler viral hale geldi ve herkes bunu konuşmaya başladı.

SIMPSONLAR'IN YAPIMCISINDAN AÇIKLAMA

Donald Trump'ın 12 Nisan 2025 tarihinde öleceği iddiaları dilden dile yayılırken sosyal medyada yayılan görüntülerde Trump'a benzeyen bir kişinin tabutta olduğu görüldü.

Çevresinde ise siyasilerden birkaç kişinin olduğu öne sürüldü. Tartışmalar sosyal medyada artarken Simpsonlar'ın yapımcısı Matt Selman'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Yapımcı Selman, ''Bu sahne hiçbir bölümde yer almadı'' diyerek iddiaları yalanladı ve sosyal medyadaki tartışmalara noktayı koydu.

'TRUMP'IN ÖLÜM GÜNÜ' İDDİASI İLK DEĞİL

Öte yandan daha önce de 2024 yılında Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından, Trump'ın tabutta olduğu ve üzerinde "R.I.P. Donald Trump 1946-2024" yazan manipüle edilmiş bir görsel dolaşıma girmişti.